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لوكروزو (فرنسا) : أحرز السلوفيني ماتاي موهوريتش المركز الأول في المرحلة السابعة من النسخة الـ108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما احتفظ الهولندي ماتيو فان در بول بالقميص الأصفر.

وقطع موهوريتش (26 عاما) مسافة المرحلة البالغة 249 كلم بين فييرزون وكروسو بزمن خمس ساعات و28 دقيقة و20 ثانية بمعدل سرعة وسطي 45,6 كلم/ساعة، متقدما بفارق دقيقة و20 ثانية عن البلجيكي ياسبر ستويفين، وبفارق دقيقة و40 ثانية عن الدنماركي ماغنوس نيلسن.

ويشارك موهوريتش للمرة الثالثة في طواف فرنسا، وسبق له الفوز بمرحلة في سباق جيرو الإيطالي (2018) وفويلتا الإسباني (2017).

وحل فان در بول رابعا بفارق دقيقة و40 ثانية على غرار ستة دراجين بينهم مطارده المباشر البلجيكي فاوت فان أيرت فحافظ على صدارة الترتيب العام وبالتالي القميص الأصفر.

وعانى السلوفيني الآخر بريموز روغليتش، ثاني الطواف العام الماضي، الأمرين في الكيلومترات الـ20 الأخيرة وذلك بعد أربعة أيام على سقوطه في بداية الطواف، فخسر أكثر من ثلاث دقائق عن بطل المرحلة.

ولم تكن حال الويلزي توماس غيرانت، بطل الطواف عام 2018، افضل من روغليتش ووجد صعوبات كثيرة في نهاية السباق علما بأنه كان بدوره ضحية سقوط جماعي في بداية الأسبوع.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة:

1 السلوفيني ماتاي موهوريتش 5,28,20 ساعات

2 البلجيكي ياسبر ستويفين بفارق 1:20 ثانية

3 الدنماركي ماغنوس نيلسن بفارق 1:40

4 الهولندي ماتيو فان در بول بالفارق نفسه

5 الدنماركي كاسبر أسغرين بالفارق نفسه

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 الهولندي ماتيو فان در بول 25:39.17 ساعة

2 البلجيكي فاوت فان أيرت بفارق 30 ثانية

3 الدنماركي كاسبر أسغرين بفارق 1:49 دقيقة

4 السلوفيني ماتاي موهوريتش بفارق 3:01 د