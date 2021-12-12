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باريس: صعد نيس الى المركز الثالث مؤقتًا بفوزه على مضيفه رين الوصيف 2 1 ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرى القدم الاحد والتي شهدت تعادلاً سلبيًا بين ليون ومضيفه ليل.

ورفع نيس رصيده الى 30 نقطة مقابل 31 لرين، بعد أن عاد الى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات تواليًا من دون فوز في الدوري، آخرها سقوطه المدوي في المرحلة الماضية بثلاثية نظيفة على ارضه ضد ستراسبورغ.

وافتتح الضيوف التسجيل عبر النروجي كاسبر دولبرغ (19 من ركلة جزاء)، وضاعف الجزائري يوسف عطال النتيجة (51) فيما قلّص بنجامان بوريجو النتيجة لأصحاب الارض (59).

وكانت هذه الخسارة الثانية لرين في ثلاث مباريات في الدوري بعد أن سقط ضد ليل في المرحلة ما قبل الماضية قبل أن يكتسح سانت إتيان بخماسية نظيفة الاسبوع الماضي في عقر داره.

تعذر الاتفاق على موعد

ودخل رين الى المباراة بعد أن تأجلت مباراته الخميس في مسابقة كونفرنس ليغ ضد توتنهام بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوف النادي الانكليزي، قبل أن يلغيها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" بشكل كامل السبت لتعذر الاتفاق على موعد معين ضمن المهلة المحددة.

وقال متحدث بإسم ويفا في تصريح لوكالة "فرانس برس" "للأسف وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لم نتمكن من التوصل الى حل يرضي الفريقين" مشيرًا الى أنّ نتيجة هذه المباراة ستحدّدها لجنة الانضباط في الاتحاد القاري، علمًا أن رين ضمن تأهله الى ثمن النهائي في الصدارة.

في مباريات أخرى، فشل ليل أو ليون في خطف النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية، فتجمد رصيد الاول عند 25 نطة في المركز الحادي عشر، والثاني خلفه بمركز وبنقطة أقل.

وكان ليل دخل المباراة بمعنويات عالية بعد أن تصدر منتصف الاسبوع مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفوزه خارج أرضه على مضيفه فولفسبورغ الالماني، ليتأهل الى ثمن النهائي.

وفاز متز 4 1 على ضيفه لوريان في منافسة الهروب من منطقة الهبوط، وكليرمون بالنتيجة ذاتها على مضيفه أنجيه، فيما تفوق بوردو خارج أرضه 2 1 على تروا.