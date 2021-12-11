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باريس : سحق مونبلييه مضيفه بريست 4 صفر السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، واضعاً حداً لسلسلة من ستة انتصارات توالياً لمنافسه.

وهو الفوز الثالث توالياً لمونبلييه في "ليغ1" بعد متز 3 1 وكليرمون فيرون 1 صفر، والثامن له هذا الموسم.

وتقدم مونبلييه للمركز الرابع موقتاً مع 28 نقطة، فيما تجمد رصيد بريست عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح مونبلييه التسجيل قبل صافرة نهاية الشوط الأول بفضل الشاب ابن الـ 18 عاماً سيبي ايلي واهي (45+1)، ليهز الشباك للمرة الثالثة في مبارياته الثلاث الاخيرة.

وانهار بريست في الشوط الثاني، فاهتزت شباكه ثلاث مرات عبر المهاجم الانكليزي ستيفي مافيديدي (47) وجونيور سالومون سامبيا (60) وفالير جيرمان (85).