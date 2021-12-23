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لندن: أُرجَِئت مباراتين جديدتين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كانتا مقررتين الأحد، وهما ليفربول وضيفه ليدز يونايتد، وولفرهامبتون على أرضه ضد واتفورد، بسبب الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الضيفَين، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الخميس.

وأشار بيان الرابطة الى أنه "عقب طلبات التأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد بسبب كوفيد 19، اجتمعت رابطة الدوري الإنكليزي هذا الصباح ووافقت بكل أسف على تأجيل مبارتي الناديين المقرر إقامتهما في البوكسينغ داي".

ويعاني واتفورد من نقص حاد في اللاعبين، حيث أرجئت له أيضًا مباراتيه الاخيرتين امام كريستال بالاس وبيرنلي بسبب تفشي الفيروس في صفوفه.

ويتوقع ان يصبح واتفورد جاهزًا في الايام القليلة المقبلة بعد خروج لاعبيه من الحجر الصحي، وبالتالي إمكانية خوضه المباراة امام وست هام يونايتد في 28 كانون الاول/ديسمبر.

إصابات

وأعلن ليدز عن خمس إصابات بين اللاعبين والموظفين الخميس، لينضموا الى قائمة طويلة من الإصابات البدنية، مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على إتاحة 13 لاعبًا وحارس مرمى من أصل 25 لاعبا مسجلا.

يُعتبر ليدز من الأندية التي لديها أعلى نسبة إقبال على اللقاح في الدوري، وأشار في بيانه الى أن "جميع الاشخاص الذين أصيبوا لم يعانوا من عوارض ونعتقد أن ذلك ناتج عن نسبة عالية من اللاعبين الملقحين".

ألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري نهاية الاسبوع الفائت، ومن المحتمل جدًا ان يستمر هذا العدد بالارتفاع، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقام قياسية في الإصابات.

وتحدث هذه الأزمة في فترة محورية ومهمة جدًا في الكرة الانكليزية، رياضيًا وماليًا، في ظل الحشود المتوقعة خلال الفترة بين 26 كانون الأول/ديسمبر و3 كانون الثاني/يناير.

في سياق متصل، طالب الألماني يورغن كلوب والايطالي أنتونيو كونتي، مدربا ليفربول وتوتنهام تواليًا، أن يُقام الدور نصف نهائي من مسابقة كأس الرابطة الانكليزية بمباراة واحدة بدلا من ذهاب وإياب، بسبب الجدول المزدحم وتداعيات فيروس كورونا.

لدى توتنهام ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري الممتاز أرجئت بسبب الظروف الجوية أو تفشي فيروس كورونا، كما أصيب أربعة لاعبين في ليفربول بكوفيد 19 خلال الاسبوع المنصرم.

وقال كونتي "من الأفضل ان تقام مباراة واحدة بدلاً من إثنتين، في ظل الظروف الراهنة، لكننا نحترم القواعد".

بينما تحدث كلوب قائلًا "أعتقد أنه سيكون حتمًا من الأفضل إقامة مباراة واحدة، ولكن من الواضح أن ما أقوله ليس مهمًا جدًا"، كاشفًا عن عدم ممانعته إقامة المباراة في ملعب الإمارات التابع لنادي أرسنال وهو الطرف الذي أوقعته القرعة بمواجهته في دور الأربعة من المسابقة.

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