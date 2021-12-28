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ملبورن : كشف الاتحاد الاسترالي لكرة المضرب أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، لم ينسحب من كأس رابطة اللاعبين المحترفين "أيه تي بي" على الرغم من أنّ مزاعم سابقة جزمت بعدم مشاركته، في الوقت الذي بدأ فيه توافد اللاعبين واللاعبات وفي طليعتهم اليابانية ناومي أوساكا قبيل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وسادت شكوك كبيرة حول توجه ديوكوفيتش إلى أستراليا بعد أن رفض تأكيد ما إذا كان قد حصل على اللقاح ضد فيروس كورونا من عدمه.

ونقلت صحيفة "بيليتش" الصربية عن عضو في فريق ديوكوفيتش، رفضت الكشف عن اسمه، أنّهم "متأكدون بنسبة 99 في المئة من أنّه لن يشارك في كأس "أيه تي بي" والتي تنطلق مباشرة قبل بطولة أستراليا المفتوحة"، معزّزًا الشك حول مشاركة ديوكوفيتش في البطولة الكبرى الاولى للعام من عدمها.

الا انّ الاتحاد الأسترالي للعبة كشف لوكالة فرانس برس أنّ النجم الصربي لم ينسحب من الدورة المخصصة للفرق والتي ستنطلق السبت في سيدني حيث أسفرت القرعة عن وقوع ديوكوفيتش بمواجهة النروجي كاسبر رود في اليوم الاول.

وقال متحدث باسم الرابطة "لم نسمع بأي انسحاب من فريق صربيا في كأس "ايه تي بي"".

ونظم الاتحاد الأسترالي رحلات جماعية لتنظيم وصول النجوم الدوليين الى ملبورن وسيدني، وكانت أولى الراحلات الوافدة الثلاثاء.

أوساكا

وكانت بطلة أستراليا المفتوحة العام الماضي أوساكا اولى الواصلين، لكنّ ديوكوفيتش لم يكن على متن هذه الرحلة بحسب ما أفاد الاتحاد الذي يترك للاعبين واللاعبات خيار السفر عبر الطيران التجاري.

وفي حال مشاركته، سيسعى ديوكوفيتش الى اللقب الرابع تواليا والعاشر في أستراليا والـ21 في البطولات الكبرى، لكن مشاركته وباقي اللاعبين واللاعبات تبقى مشروطة بتلقيهم اللقاح المضاد لـ"كوفيد 19" إلى جانب المقربين منهم وأعضاء جهازهم التدريبي والطبي.

وكان لقب النسخة الأولى من كأس "أي تي بي" عام 2020 من نصيب ديوكوفيتش ومنتخب بلاده بالفوز في النهائي على إسبانيا ونجمها رافايل نادال، فيما نالت روسيا بقيادة دانييل مدفيديف وأندري روبليف لقب النسخة الثانية على العام على حساب إيطاليا.

ويرفض ديوكوفيتش الإفصاح عن تلقيه اللقاح ضد فيروس "كوفيد 19" من عدمه، حيث سبق أن أبدى إبن الـ34 عامًا معارضته للقاح، فيما قال والده سيردان في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر انّ ديوكوفيتش لن يشارك على الأرجح في بطولة أستراليا المفتوحة، متهمًا المنظمين بـ "الابتزاز".

وتعرّض العديد من اللاعبين المشاركين في كأس +أيه تي بي+ للإصابة بفيروس كورونا، من بينهم الروسي أندري روبليف الخامس عالميا والكندي دينيس شابوفالوف.

كما أصيب به النجم الإسباني رافايل نادال الذي كان ينوي المشاركة في دورة تحضيرية في ملبون الاسبوع المقبل، علمًا انّ اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس شاركوا في دورة أبو ظبي الاستعراضية هذا الشهر.

ووقعت لاعبات عدّة ايضًا ضحية الفيروس بعد مشاركتهن في الدورة نفسها، وهنّ السويسرية بليندا بنتشيتش، البريطانية إيما رادوكانو والتونسية أنس جابر.