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لندن : مدد قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا عقده لمدة عام مع تشلسي الانكليزي حتى العام 2023، بحسب ما أعلن النادي اللندني الاثنين.

وقالت المديرة التنفيذية لتشلسي مارينا غرانوفسكايا في بيان إن "خبرة، قيادة، وأداء تياغو سيلفا كانت وتبقى مهمة للغاية للفريق، لذلك نحن سعداء للغاية بتمديد عقده لعام إضافي".

وأضاف النادي الذي يحتل المركز الثاني حالياً في الدوري الإنكليزي الممتاز أن سيلفا "حافظ هذا الموسم على مستوى أداء استثنائي، جعله عنصراً أساسياً لتوماس تتوخل وأحد محبوبي الجماهير".

ووصل سيلفا (37 عاماً) كلاعب حر إلى تشلسي في صيف 2020 آتياً من باريس سان جرمان الفرنسي الذي قضى معه ثماني سنوات، وحقق في موسمه الأول مع النادي الإنكليزي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021.