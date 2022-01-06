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الرياض: يخطط الاتحاد للمحافظة على صدارته ورد اعتباره، عندما يواجه الفيحاء الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتفوق الفيحاء على مضيفه تاريخياً، إذ التقيا 7 مرات، ففاز البرتقالي 4 مرات و"العميد" 3 مرات، وسجل هجوم الفيحاء 11 هدفاً، فيما سجل الاتحاد 13 هدفاً.

ويتربع الاتحاد في الصدارة برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، وله مباراة مؤجلة مع الهلال، في حين تقدم الفيحاء للمركز السادس برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

ويسير الاتحاد بخطى ثابتة نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات. ورغم افتقاده لقائد الدفاع المصري أحمد حجازي لتواجده مع منتخب بلاده، والبرازيلي كورنادو للإصابة، يمتلك أسماء مميزة لاسيما في الوسط والهجوم، وسيرمي بكل ثقله من أجل حصد الفوز السادس توالياً.

وعلى النقيض تماماً، لم يعرف الفيحاء طريق الفوز في آخر خمس مباريات، ويحاول استعادة توازنه رغم أنه سيفتقد لنجمه الغاني صامويل أوسو المتواجد مع منتخب بلاده.

الباطن

من جهة أخرى، يسعى الباطن إلى استغلال ظروف ضيفه الاتفاق. وتعتبر الكفة متساوية بينهما تاريخياً، حيث فاز كل منهما في ثلاث مباريات، فيما حسم التعادل ثلاث مباريات أخرى.

ويحتل الباطن المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وإذ يلعب الباطن بكامل نجومه، يفتقد الاتفاق للمؤثرين في صفوفه، حيث يغيب التونسي نعيم السليتي والجزائري رايس مبولحي لتواجدهما مع منتخبي بلديهما المشاركين في كأس أمم أفريقيا، والسويدي روبن كوايسون ومحمد الكويكبي وعلي هزازي للإصابة.

في ماجهة أخرى، يبحث التعاون عن ثلاث نقاط جديدة يواصل من خلالها رحلة الابتعاد عن الخطر، عندما يستضيف الحزم في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول.

وتعتبر مباراة الغد هي الثامنة بينهما في الدوري، إذ التقيا 7 مرات سابقة، فاز التعاون في مباراتين وحسم التعادل 5 مباريات.

ويدخل التعاون المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، في يقبع الحزم في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويسعى ضمك من جهته إلى الهنوص من كبوته، عندما يستقبل النصر بعد غد السبت.

وبعدما كان متصدراً، تراجع ضمك بسبب تواضع نتائجه في آخر خمس مباريات، فضلاً عن خروجه من مسابقة كأس الملك أمام الشباب.

النصر

أما النصر فيسير بخطى ثابتة مع مدربه الجديد الأرجنتيني ميغيل روسو، حيث حقق معه أربعة انتصارات متتالية إحداها في كأس الملك.

ويستصيف الشباب أبها ويتطلع للفوز على أمل خطف الصدارة في حال تعثر الاتحاد أمام الفيحاء.

ولم يخسر الشباب في آخر 12 مباراة، إذ سجل تسع انتصارات وثلاثة تعادلات، في المقابل حقق أبها الفوز في آخر مبارياته على حساب الرائد ويطمح في إيقاف انتصارات الشباب وتأكيد صحوته.

وفي بقية المباريات، يلعب السبت الفتح مع الرائد، فيما يلتقي الثلاثاء الفيصلي مع الاهلي والطائي مع الهلال.