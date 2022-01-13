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باريس : يأمل باريس سان جرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم في العودة إلى نغمة الانتصارات بعد تعادلين، وذلك عندما يستضيف بريست السبت ضمن المرحلة 21.

وكان فريق العاصمة تعادل في المواجهتين الاخيرتين من "ليغ1" بالنتيجة نفسها 1 1 أمام لوريان ثمّ ليون ليكون التعادل الرابع له في خمس مباريات، لكنه لا يزال يحتفظ بفارق مريح نسبيًا عن أقرب منافسيه نيس ومرسيليا اللذين يتقدمهما بفارق 11 نقطة، مع مباراة أقل للأخير.

وخاض النادي الباريسي المباراة الأخيرة أمام ليون في غياب أكثر من لاعب بسبب "كوفيد 19"، أبرزهم حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما والمدافع الاسباني خوان برنات ولاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا والجناحان الألماني يوليان دراكسلر والأرجنتيني أنخل دي ماريا.

كما غاب نجماه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تعافى للتو من الاصابة بالفيروس خلال تواجده في الارجنتين في عطلة أعياد الميلاد، والبرازيلي نيمار بسبب الاصابة الى جانب الدوليين المشاركين في نهائيات كاس الامم الافريقية في الكاميرون مع منتخبات بلادهم المغربي أشرف حكيمي والسنغاليين عبدو ديالو وإدريسا غي.

وفي حين لا تبدو الصورة جلية بالنسبة لجهوزية ميسي، حيث أشارت تقارير صحافية الى انّ الأخير لم يشارك بعد في التمارين، سيعوّل المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على عودة دوناروما ودي ماريا ودراكسلر الى الفريق.

أما بريست، فيعيش موسما متفاوتًا، حيث لم يحقق اي فوز في الدوري في آخر ثلاث مباريات بعد ستة انتصارات، وكان آخرها الخسارة من نيس صفر 3 الاسبوع الماضي، ليحتل المركز 13 في الترتيب العام برصيد 25 نقطة.

نيس لتعزيز الوصافة

وسيحاول نيس، الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية، تعزيز مركزه الثاني عندما يستقبل نانت التاسع، الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويأمل نيس في متابعة عروضه القوية علماً بأنه يتساوى في النقاط مع مرسيليا بـ 36 نقطة، مع مباراة أقل للأخير. ويملك نيس فرصة للإنفراد في المركز الثاني ولو موقتًا، خصوصاً انّ مرسيليا سيواجه ليل حامل اللقب وعاشر الترتيب الأحد على ملعب فيلودروم.

ونجح نيس في الفترة الاخيرة في تحقيق انتصارات مهمة، من بينها الفوز على رين ولنس اللذين ينافسان بقوة على المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية، بالإضافة الى تعادله مع باريس سان جرمان صفر صفر في بارك دي برانس.

لكنّ المباراة لن تكون سهلة على نيس خصوصاً انّ نانت يدخل الى اللقاء بعد اربع مباريات بلا هزيمة من بينها ثلاثة انتصارات وتعادل في المرحلة الماضية أمام موناكو صفر صفر.

وفي مباريات هذا الاسبوع، يواجه رين الرابع نظيره بوردو في أجواء من المتوقع أن تكون صاخبة، حيث أنّ الاول رغم مركزه المتقدم إلا انه لم يفز في ثلاث مباريات متتالية في الدوري، فضلا عن خروجه من مسابقة كأس فرنسا من الدور 32 على يد نانسي من الدرجة الثانية بركلات الترجيح.

ويمرّ بوردو بموسم صعب حيث يحتل المركز السابع عشر ويواجه خطر الهبوط، كما أعلن رئيس النادي جيرار لوبيز، الأربعاء، أن قلب دفاعه والقائد لوران كوسييلني "لن ينهي الموسم معنا وسيغادر النادي في كانون الثاني/يناير".

ويعيش كوسييلني، 36 عامًا، أيامه الأخيرة كلاعب في فريق "جيروندان" من دون معرفة ما إذا كان سيشارك امام رين من عدمه الاحد.

كما يواجه مونبلييه الخامس نظيره ستراسبورغ الثامن في مباراة حذرة، في ظل الصراع على المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية الثلاث.