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لوس انجليس : حققت آبي شتاينر، الطالبة الأميركية بجامعة كنتاكي، السبت أفضل توقيت هذا العام في سباق 200 م عندما قطعت المسافة بزمن 21.80 ثانية وفازت ببطولة الجامعات لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريغون.

وتفوقت شتاينر البالغة من العمر 22 عامًا على النيجيرية فايفور أوفيلي من جامعة ولاية لويزيانا (22.05 ثانية).

وكان أفضل توقيت في سباق 200 م هذا العام بحوزة الواعدة الناميبية كريستين مبوما (18 عاما) عندما سجلت 21.87 ثانية في 30 نيسان/أبريل الماضي.