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تورينو (إيطاليا): احتفل إنتر بعودة مهاجمه القديم-الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو إلى ملعبه بفوز سهل على ضيفه سبيتسيا 3-صفر السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتصدر الترتيب.

وانفرد إنتر، وصيف الموسم الماضي بفارق نقطتين عن القطب الثاني للمدينة ميلان، موقتاً بالصدارة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط من مباراتين، في سعيه لاستعادة لقب الدوري الذي احرزه الموسم ما قبل الماضي، بعدما عزز صفوفه بلوكاكو الذي احتفل بأفضل طريقة ممكنة بعودته إلى ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو في مباراته الأولى منذ أيار/مايو 2021 ورحيله إلى تشلسي الانكليزي، بعدما مرر كرة الهدف الاوّل وكان خلف الهدف الثاني، ولم يكن ينقصه سوى هز الشباك.

وسجل أهداف إنتر الأرجنتينان لاوتارو مارتينيس (25) وبديله خواكين كوريا (82)، والتركي هاكان تشالهان أوغلو الذي أضاف الثاني (52).

وكان إنتر الذي تخلى عن التشيليين أرتورو فيدال والمخضرم أليكسيس سانشيس المغادر إلى مرسيليا الفرنسي، استهل مغامرته بفوز صعب على ليتشي 2-1 في الوقت بدل الضائع.

ولم يدخل سيموني إنزاغي مدرب "نيراتسوري" تعديلات على تشكيلته فدفع بالثنائي لوكاكو-مارتينيس في خط الهجوم، فيما فضّل إشراك فيديريكو ديماركو على الرواق الأيسر على حساب الألماني روبن غوسنز.

وبدوره، فاز سبيتسيا الذي يخوض موسمه الثالث توالياً في "سير أ" والذي حلّ في المركز الـ 16 الموسم الماضي، على إمبولي 1-صفر في باكورة المراحل.

سريعاً، هدد إنتر مرمى رجال المدرب لوكاس غوتي، إذ تدخل حارس الضيوف البولندي بارتلوميي دراغوفسكي لصد بداية رأسية الهولندي دنزل دمفريس ثم تسديدة أليساندرو باستوني في الدقيقة التاسعة.

ولم تكد تمضي 5 دقائق حتّى تألق دراغوفسكي مجدداً بتصديه لركلة مارتينيس، قبل أن يهدر دمفريس بعدما سدد من داخل المنطقة كرة فوق المرمى بعد تمريرة من لوكاكو (32)، قبل أن يفتتح بعد ثلاث دقائق مارتينيس التسجيل اثر لعبة مشتركة بدأها نيكولو باريلا كرة طويلة إلى المنطقة عند لوكاكو أعادها الأخير رأسية خلفية للمهاجم الدولي الأرجنتيني تابعها نصف طائرة بقدمه اليسرى دقيقة وقوية في الشباك الى يمين الحارس.

وافتتح مارتينيس رصيده من الأهداف هذا الموسم، علماً انه كان سجل 21 هدفاً في 35 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

وانهى أصحاب الأرض الشوط الاول على وقع فرصة اخرى لدمفريس صدها الحارس (40)، قبل أن تنوب عن الاخير العارضة بعد رأسية من لوكاكو (43).

وبخلاف الشوط الأوّل، لم ينتظر إنتر كثيراً لهز الشباك بعدما حاول لوكاكو تمرير كرة إلى زميله المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار المتقدم للهجوم، إلاّ أن البولندي ياكوب كيفيور قطعها لتصل إلى التركي تشالهان أوغلو تابعها من دون أن يسيطر عليها بقدمه اليسرى زاحفة في الشباك (52)، مسجلاً هدفه الـ 30 في الدوري والثامن مع فريقه الحالي بعدما سبق لابن الـ 28 عاماً أن دافع عن ألوان القطب الثاني للمدينة ميلان.

ومع حلول الدقيقة 71 سدد إنتر 15 مرة، منها 6 بين الخشبات الثلاث، مقابل صفر تسديدة لضيفه سبيتسيا.

واستبدل سيموني هدافيه مارتينيس وتشالهان أوغلو بكوريا وروبرتو غاليارديني (75)، وقبلها لوكاكو بالبوسني إدين دجيكو (68)، حيث كان الأخير عند حسن ظن مدربه، إذ استغل خروج الحارس ليمرر كرة خلفية لكوريا الذي تخلص من المدافع اليوناني ديميتريس نيكولاو وسدد من الامتار الستة في الشباك (85)، قبل أن يخسر البوسني بعد دقيقتين مواجهته مع الحارس دراغوفسكي.

تعادل مخيب

وخيّم التعادل السلبي بين تورينو مع ضيفه لاتسيو، ليرفع الناديان رصيدهما إلى 4 نقاط لكل منهما مع نفس فارق الأهداف، بعد فوز لاتسيو على بولونيا 2-1، وتورينو على مونتسا بالنتيجة ذاتها في المرحلة الأولى.

وهو التعادل الرابع توالياً بين الفريقين في المباريات الأربع الأخيرة في "سيري أ"، علماً أن المرة الوحيدة التي امتدت فيها السلسلة إلى هذا الكمّ من التعادلات توالياً كانت بين نيسان/أبيريل 1976 وكانون الأول/ديسمبر 1977.

ويعود آخر فوز لتورينو في الدوري على لاتسيو إلى 26 أيار/مايو 2019 بإشراف المدرب والتر ماتساري، ومذاك فشل في الفوز في 7 مباريات توالياً مع تناوب 5 مدربين على الفريق.

وفشل تورينو في أن يحقق انتصارين في المرحلتين الأولى والثانية في الدوري للمرة الثالثة فقط في الأعوام العشرة الاخيرة، وتحديداً بعد موسمي 2015-2016 و2019-2020.

في المقابل، فشل لاتسيو في هز شباك منافسيه للمرة الاولى بعد سلسلة من تسع مباريات توالياً نجح في تحقيق ذلك.

شوط أوّل ضعيف من الطرفين افتقرا خلاله لصانع القرار، فيما مالت الأفضلية قليلاً لصاحب الأرض الذي ضغط على ضيفه من دون أن يهز شباكه.

وتبدّل وجه لاتسيو في الشوط الثاني مع دخول ثنائي الوسط الكرواتي توما باسيتش والبرازيلي ماركوس أنتونيو (62)، من دون أن تتبدل النتيجة.

وتعادل أودينيزي مع ضيفه ساليرنيتانا سلباً علماً أن أصحاب الارض لعبوا طيلة الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد الارجنتيني نيهوين بيريس في نهاية الاوّل (45+4).

وحقق ساسوولو فوزه الأول هذا الموسم على حساب ليتشي 1-صفر، سجله دومينيكو بيراردي في الدقيقة 40.

وتتابع منافسات المرحلة الاحد بمباريات نابولي مع مونتسا، وإمبولي مع فيورنتينا، وبولونيا أمام فيرونا، وأتالانتا أمام ميلان، وتختتم الإثنين بلقاءي روما أمام كريمونيزي وسمبدوريا مع يوفنتوس.