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مدريد: وقع ريال بيتيس في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بلد الوليد، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا في كرة القدم، وبهذا التعادل فشل بيتيس في استعادة المركز الثالث.

وأهدر رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني فرصة استغلال سقوط أتلتيك بلباو في فخ التعادل أمام مضيفه أشبيلية 1-1 السبت، واكتفوا بدورهم بنقطة واحدة عززوا بها رصيدهم بـ16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الفريق الباسكي.

كما أن ريال بيتيس فرط في فرصة استعادة المركز الرابع من أتلتيكو مدريد الفائز على جيرونا 2-1 السبت أيضاً، فتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن القطب الثاني للعاصمة.

وهو التعادل الأول لريال بيتيس هذا الموسم، وجاء عقب خسارة أمام مضيفه سلتا فيغو صفر-1 في المرحلة السابعة كانت الثانية له هذا الموسم بعد الاولى أمام ريال مدريد 1-2 في المرحلة الرابعة حين وضع الأخير حدا لانتصاراته الثلاثة المتتالية وفض معه شراكة الصدارة.

في المقابل، تعادل بلد الوليد للمرة الثانية هذا الموسم مقابل فوزين وأربع هزائم، فرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

ريال سوسييداد

وواصل ريال سوسييداد انتفاضته بفوزه على ضيفه فياريال 1-صفر سجله برايس منديس في الدقيقة 33.

وهو الفوز الثالث تواليا لريال سوسييداد والخامس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد الرابع وريال بيتيس الخامس.

ومني فياريال بخسارته الثانية في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع.

وتعادل قادش مع إسبانيول بهدفين لفيكتور شوست (41) ولوكاس بيريس (78) مقابل هدفين لخيسولو (51 و67).

ورفع إسبانيول رصيده الى ست نقاط في المركز السابع عشر مقابل خمس نقاط لقادش التاسع عشر قبل الأخير.

ويلعب لاحقاً برشلونة مع سلتا فيغو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء إلتشي مع ريال مايوركا.