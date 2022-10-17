قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



باريس : احرز مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة الاثنين جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب لعام 2022 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

وحل السنغالي ساديو مانيه (بايرن ميونيخ الالماني) ثانيا والبلجيكي كيفن دي بروين ثالثا (مانشستر سيتي الانكليزي) وربعا البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الاسباني).

وتسلم بنزيمة الذي سيبلغ الخامسة والثلاثين في 19 كانون الاول/ديسمبر المقبل والفائز بالدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا في صفوف ريال مدريد، ودوري الامم الاوروبية مع منتخب فرنسا، جائزته من مواطنه ومدربه السابق زين الدين زيدان الفائز بها عام 1998.

وقال بنزيمة بعد تسلمه جائزته "رؤية (هذه الجائزة)، هو فخر كبير بالنسبة الي. اعود بالذاكرة عندما كنت طفلا وكل الجهود التي بذلتها حتى اصل الى هنا، لم استسلم ابدا".

واضاف "انه حلم يتحقق لقد كبرت وكان هذا هدفي".

وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

سجل ابن الـ34 عامًا 44 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدّم مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنكلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيي، ليقود الفريق الى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.