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مكسيكو : هيمن فريق فيراري الجمعة على الفترة الأولى للتجارب الحرة لجائزة المكسيك الكبرى، الجولة الـ 20 من بطولة العالم للفورمولا واحد، المقامة على حلبة الشقيقين رودريغيس في مكسيكو سيتي.

وحقق الإسباني كارلوس ساينس التوقيت الاسرع مع 1:20.707 دقيقة، متقدماً بفارق 0.046 ثانية عن زميله شارل لوكلير من موناكو.

وحلّ سائقا ريد بول، البطل المحلي سيرخيو "تشيكو" بيريس والهولندي ماكس فيرستابن الذي احتفظ بلقبه العالمي للسائقين للعام الثاني توالياً، في المركزين الثالث والرابع توالياً.

كما سجل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، خامس أسرع توقيت، وتلاه بطل العالم مرتين الاسباني فرناندو ألونسو (ألبين).

وتوقفت التجارب مرتين، بسبب المشاكل الميكانيكية التي داهمت سائق الاحتياطي لفريق ألفاتاوري النيوزيلندي ليام لوسون والبرازيلي بيترو فيتيبالدي (هاس)، حفيد بطل العالم مرتين إيمرسون، حيث اضطرا للتوقف داخل الحلبة.

وسبق التجارب إعلان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن عقوبات ريد بول الذي تجاوز سقف الميزانية البالغ 145 مليون دولار العام الماضي، حيث قرر تغريم الحظيرة النمسوية 7 ملايين دولار وتخفيض بنسبة 10 في المئة من نشاطه في نفق الهواء.

ردّ البريطاني كريستيان مدير ريد بول على قرار "فيا" بدفاع شرس عن فريقه في مؤتمر صحافي، مدعياً أن العقوبات كانت "هائلة" و"شديدة القسوة"، في حين أعتبر منافسوه أن العقوبة لم تكن قاسية بما يكفي لتكون بمثابة رادع.

النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج العشرة الأوائل في الفترة الاولى للتجارب الحرة:

1 كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:20.707 (25 عدد اللفات)

2 شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:20.753 (20)

3 سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:20.827 (22)

4 ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:20.827 (22)

5 لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:20.849 (17)

6 فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:20.899 (26)

7 فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:21.083 (23)

8 لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:21.120 (21)

9 بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:21.310 (25)

10 سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:21.525 (24)