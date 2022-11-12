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ملبورن: انسحبت أستراليا السبت من مباراة ضمن تصفيات كأس العالم في كرة السلة للرجال مقررة في إيران الأسبوع المقبل بعد تقييم للمخاطر وسط مخاوف بشأن سلامة اللاعبين. وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الاسترالي نظيره الايراني في طهران الثلاثاء، لكن الاتحاد الاسترالي قرر عدم خوض تلك المباراة بعد ان ضمن التأهل الى نهائيات كأس العالم في وقت سابق بفوزه العريض على كازاخستان 97-50.

وقال الاتحاد الاسترالي للعبة في بيان "قمنا بإجراء تقييم شامل للمخاطر بالتعاون مع السلطات المعنية ونتيجة لذلك لن نرسل أي فرق إلى إيران في الوقت الحالي". وتحذر الحكومة الأسترالية حاليا من أن "الاحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد وهناك زيادة في عدد الرعايا الأجانب الموقوفين".

واضافت "لا تسافروا إلى إيران لأن الوضع الأمني لا يزال متقلبا وثمة خطر كبير أن يتم احتجازكم أو اعتقالكم بشكل تعسفي".

وشهدت ايران موجة احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها لانها خالفت قوانين اللباس الصارمة للمرأة في البلاد.

وقال نجم المنتخب الاسترالي ديان فاسيليفيتش إن لاعبي المنتخب أيدوا القرار وقال لصحيفة "ملبورن هيرالد صن" في كازاخستان "بصراحة، نحن سعداء لأننا لم نلعب في إيران في ظل الفوضى والاحتجاجات المستمرة".

واضاف "بقدر ما كنا نرغب جميعا في خوض مباراة أخرى لبلدنا، لم يكن الأمن والطمأنينة متوفرين لنا، لذلك اتخذت الاتحاد الاسترالي الخيار الصحيح".

وشاركت أستراليا بطلة آسيا في جميع نهائيات كأس العالم الـ13 الأخيرة باستثناء واحدة علما بان الفيليبين واليابان وإندونيسيا ستستضيف البطولة العام المقبل.