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تورينو (إيطاليا): سيعيش الاسباني كارلوس الكاراس المبتعد عن الملاعب بداعي الاصابة، اسبوعا متوترا، حيث يملك كل من مواطنه المخضرم رافايل نادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فرصة ازاحته عن صدارة التصنيف العالمي في نهاية العام الحالي خلال بطولة "أيه تي بي" الختامية التي تجمع افضل ثمانية لاعبين في العالم والتي تنطلق الاحد في تورينو.

ويعاني الكاراس من اصابة في عضلات البطن تعرض لها خلال مشاركته في دورة باريس بيرسي قبل اسبوعين ومنعته من المشاركة في هذه البطولة، ولن يخوض الدور النهائي من كأس ديفيس ايضا مع منتخب بلاده والمقررة في ملقة من 22 الى 27 الحالي.

ويأمل نادال ان يتخلص من الصدأ الذي رافقه خلال مشاركته في الدورة الباريسية حيث خرج من الدور الثاني على يد الاميركي المغمور تومي بول.

ويستطيع نادال الذي امضى الوقت في الايام الاخيرة في مايوركا مع زوجته ومولوده الجديد، ان ينهي العام في المركز الاول للمرة السادسة في مسيرته، في حال احرز اللقب.

كما يستطيع الاسباني الفائز ببطولتي استراليا المفتوحة ورولان غاروس هذا العام، ان يتبوأ الصدارة في حال بلوغه المباراة النهائية شرط ان يفوز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات، وان يخسر تسيتسيباس جميع مبارياته في هذا الدور ايضا.

ولا يكترث الاسباني كثيرا لاحتلال المركز الاول في التصنيف العالمي في نهاية العام ليتساوى في المركز الثاني مع الاميركي بيت سامبراس وشرح ذلك في حديث مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الايطالية مؤخرا بقوله "كما قلت دائما، لم تعد أولوية بالنسبة الي، لأنك في حاجة الى ثبات في المستوى ليس متاحا الا للاعبين الشبان".

واضاف "ولكي أكون صريحا، لا احبذ الحديث عما يمكن ان يحصل في المستقبل".

ويستهل نادال مشواره بمواجهة الاميركي تايلور فرتيز صاحب الارسالات الصاروخية، في حين يكمل المجموعة الكندي فيليكس اوجيه الياسيم، والدنماركي كاسب رود.

تسيتسيباس وحلم الرقم 1

اما تسيتسيباس الذي لم يسبق له ان اصبح الرقم واحد عالميا، فأهدافه مختلفة عن نادال بقوله "التصنيف موجود لسبب وذلك لأنه يعني امرا هاما".

واضاف "اعتقد بان الخطوة التالية بالنسبة الي هي ان اصبح الرقم واحد والذي آمل تحقيقه في أحد الايام".

واحرز اليوناني لقبين هذا العام وبلغ النهائي خمس مرات لكنه لم ينجح حتى الان في احراز اي لقب كبير.

واذا قدر له احتلال المركز الاول في نهاية العالم، سيصبح ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الانجاز الى جانب التشيلي مارسيلو ريوس عام 1998، وذلك من دون ان يحققا اي لقب في الغراند سلام.

وتبدو مهمة تسيتسيباس اصعب بكثير من نادال لأن مجموعته تضم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا سابقا والروسي دانيال مدفيديف وهو بدوره الرقم واحد عالميا سابقا.

ويأمل ديوكوفيتش الذي عاش عاما مضطربا جراء استبعاده من بطولة استراليا المفتوحة في مطلع العام لعدم تلقيه اللقاح المضاد لكوفيد 19، وعدم مشاركته في فلاشينغ ميدوز للأسباب ذاتها، ان ينهي العام بأفضل طريقة ممكنة علما بأنه توج في ويمبلدون مرحزا لقبه الحادي والعشرين الكبير بفارق لقب واحد عن نادال صاحب الرقم القياسي.

ويسعى ديوكوفيتش الى احراز لقبه السادس في البطولة الختامية ليعادل رقم السويسري روجيه فيدرر وقال في هذا الصدد في مؤتمر صحافي الجمعة "ستكون نهاية مثالية للموسم، لكن الطريق طويل، الاسبوع طويل، ومنذ المباراة الاولى، يجب ان تلعب بضراوة".