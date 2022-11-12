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نابولي (إيطاليا): واصل نابولي التغريد وحيدا في الصدارة معززا موقعه قبل التوقف المؤقت بسبب مونديال قطر 2022، عندما تغلب على ضيفه أودينيزي 3 2 الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمهن (15)، البولندي بيوتر جيلينسكي (31)، والمقدوني الشمالي إليف إلماس (58)، فيما أحرز هدفي أودينيزي المقدوني الشمالي الآخر إيليا نيستوروفسكي (79) والألماني لازار ساماردجيتش (82).

وحقق نابولي فوزه الحادي عشر توالياً في الدوري والثالث عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو الثاني وميلان الثالث وحامل اللقب واللذين يلعبان الأحد في مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا تواليا.

ويبقى نابولي الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري، في مسعاه إلى لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ موسم 1989 1990.

من جهته، فشل أودينيزي في العودة إلى سكة الانتصارات وسجّل المباراة السابعة له من دون فوز في الدوري بعدما ودّع أيضاً مسابقة الكأس المحلية على يد مونتسا الوافد الجديد على دوري الأضواء.