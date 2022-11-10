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فيرونا (إيطاليا): قفز مويز كين بيوفنتوس إلى مربع الصدارة في الـ"سيري أ" الخميس، بتسجيله هدف الفوز على المضيف فيرونا 1 صفر ويرفع سلسلة انتصارات "السيدة العجوز" إلى خمسة، في ختام منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليرفع رصيد يوفنتوس إلى 28 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في انتظار لاتسيو الذي يحتل المركز الرابع بفارق نقطة ويستضيف مونتسا لاحقاً.

في المقابل، تجمّد رصيد فيرونا عند خمس نقاط في قاع الترتيب، بخسارة تاسعة توالياً.

وتمكّن يوفنتوس من حسم المباراة في الدقيقة 60 بالشوط الثاني، عندما مرّر الفرنسي أدريان رابيو كرة إلى كين الذي انطلق باتجاه منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة ارتطمت بقدم المدافع وغيّرت مسارها، فخادعت الحارس وهزّت الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركبة جزاء لفيرونا (83) بعد تدخّل من لياناردو بونوتشي على البديل سيموني فيردي، قبل أن يلغيها بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) التي أظهرت لمس مدافع يوفنتوس للكرة أولاً.