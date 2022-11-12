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باريس: واصل لنس انتفاضته وشدد الخناق على باريس سان جرمان المتصدر مقلصاً الفارق بينهما إلى نقطتين مؤقتاً بفوزه على ضيفه كليرمون فيران 2 1 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وحوَّل لنس تخلفه بهدف بالنيران الصديقة سجله لاعب وسطه الغاني ساليس عبدول صمد بالخطأ في مرمى فريقه قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول، إلى فوز بثنائية سجلها في الشوط الثاني.

وأدرك المهاجم ويسلي سعيد التعادل بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يسجل العاجي سيكو فوفانا هدف الفوز في الدقيقة 68.

وهو الفوز الخامس تواليا للنس والحادي عشر هذا الموسم والثامن تواليا على أرضه فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 36 نقطة مقابل 38 لباريس سان جرمان الذي يستضيف أوكسير السابع عشر غدا الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني كليرمون فيران بخسارته السادسة هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب لاحقا رين مع تولوز.