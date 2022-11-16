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تورينو (إيطاليا): ودّع الاسباني رافايل نادال، المصنّف ثانيًا عالميًا، بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب، ليضمن مواطنه كارلوس ألكاراس صدارة التصنيف العالمي مع نهاية عام 2022.

وجاء خروج نادال اثر تعرّضه لخسارته الثانية على التوالي في المجموعة الخضراء امام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السادس بنتيجة 3-6 و4-6 الثلاثاء بعدما كان قد خسر في الافتتاح امام الاميركي تايلور فريتز.

وكان يحتاج اللاعب الاسباني لفوز فريتز على النروجي كاسبر رود بمجموعتين نظيفتين من اجل الاحتفاظ بآماله في التأهل قبل مواجهة رود الخميس. الا انه بعد فوز الاخير بالمجموعة الاولى امام فريتز 6-3، تأكد رسميًا خروج نادال من البطولة.

وتعيّن على نادال الفوز بلقب بطولة "أيه تي بي" للمرة الاولى في مسيرته من اجل الحصول على فرصة الاطاحة بألكاراس من صدارة التصنيف قبل نهاية العام.

وتعرّض نادال لخسارته الرابعة تواليًا منذ مشاركته الاخيرة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وقال نادال بعد نهاية مباراته امام أوجيه-ألياسيم انّه لا يعرف ما إذا كان بمقدوره العودة الى المستوى الذي سمح له بالفوز بـ 22 بطولة كبرى "غراند سلام" في مسيرته لكنه اكدّ بأنه "سيموت من اجل السعي لذلك".

وأردف "اعني، لا اعتقد انني نسيت كيف ألعب كرة المضرب، أو كيف أتحلى بالقوة الذهنية. يجب ان استعيد كل هذه المشاعر الايجابية والثقة المطلوبة والقوة الذهنية التي احتاجها من اجل ان اعود الى المستوى الذي اريده".

وتابع "لا اعرف إذا كنت سأعود الى هذا المستوى مجددا. لكن ليس لديّ ادنى شك بأنني سأموت من أجل ذلك".

بدوره، أعرب اوجيه-ألياسيم عن سعادته بعد فوزه "إنه من الرائع ان تفوز عليه، وان تبقى مستمرًا في البطولة".

وأضاف "لقد لعبت بمستوى رائع في الشهر الماضي وان تتمكن من هزيمة لاعب بمكانته هو أمر إستثنائي".

واستعاد اوجيه-الياسيم توازنه سريعا بعد خسارته الافتتاحية امام رود، ليحقق فوزه الاول على الاطلاق في بطولة الـ"أيه تي بي".

ويقدم اللاعب الكندي افضل عروضه هذا العام حيث فاز بثلاثة ألقاب في شهر تشرين الاول/اكتوبر.

من جهة أخرى، فاز رود على فريتز 6-3، 4-6 و7-6 (8-6) ليحقق النروجي فوزه الثاني في البطولة بعدما كان قد تغلب على أوجيه-ألياسيم في الجولة الاولى.