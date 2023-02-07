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أكرا: عُثر على اللاعب الدولي الغاني السابق كريستيان أتسو على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال وسوريا، وأودى بحياة ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، حسبما قالت سفيرة غانا لدى تركيا الثلاثاء.

وكان الجناح البالغ 31 عامًا انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور التركي، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر الذي وقع الإثنين.

قالت فرانسيسكا أشييتي أدونتون لاذاعة أساسي في أكرا "لدي أخبار سارّة. تلقيت معلومات للتو من رئيس الاتحاد الغاني ان كريستيان أتسو وُجد في هاتاي".

ولم تذكر السفيرة معلومات إضافية عن حالة لاعب نيوكاسل الإنكليزي السابق.

بدوره، قال نائب الرئيس مصطفى عزت لقناة راديو غول التركية إن "أتسو أنقذ من تحت الركام وقد أصيب بجروح. للاسف لا يزال مديرنا الرياضي تانر صفوت تحت الانقاض".

وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل ان ينتقل الى نادي الرائد.

هدف الفوز

وسجل أتسو الاحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1 0) ضمن منافسات الدوري التركي.

غرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقة الاسباني السابق بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

خاض آخر مبارياته الدولية الستين في أيلول/سبتمبر 2019، علمًا أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجات عند الساعة 4,17 فجر الاثنين في التوقيت المحلي (01,17 ت غ)، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود السورية.