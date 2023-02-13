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باريس: دخل ييبينغ وو تاريخ كرة المضرب من اوسع ابوابه عندما اصبح اول لاعب صيني يحرز لقبا في دورة لرابطة اللاعبين المحترفين اثر تغلبه على الاميركي جون ايسنر 6 7 (4 7) و7 6 (7 3) و7 6 (14 12) في نهائي ماراتوني لدورة دالاس الاميركية استمر زهاء 3 ساعات.

ولم يسبق لأي صيني في فئة الرجال، ان بلغ نهائي احدى دورات المحترفين، في حين كانت مواطنته لي نا اول صينية تحرز لقبا عام 2004.

وبفضل هذا الفوز، ارتقى وو من المركز الـ97 عالميا الى 58 في التصنيف الصادر الاثنين.

وقال وو "لقد صنعت التاريخ لبلادي، وانا فخور جدا بنفسي. كان الامر صعبا للغاية اليوم لقد واجهت العديد من الارسالات الساحقة، ربما 100 ارسال".