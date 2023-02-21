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الدوحة: أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم الثلاثاء الهلال السعودي حامل اللقب مع فولاد خوزستان الإيراني والدحيل القطري مع الشباب السعودي.

وسُحبت القرعة في استاد الثمامة المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام مبارتا ربع النهائي الخميس على استادي الثمامة والجنوب في قطر التي تستضيف الأدوار الاقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجمّع.

ويُلعب نصف النهائي الأحد المقبل، على ان يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاباً في 29 نيسان/أبريل وإياباً على أرض أوراوا في 6 أيار/مايو.

وبلغ الهلال ربع النهائي بفوزه على شباب الأهلي الإماراتي 3-1، فيما تخطى فولاد خوزستان الفيصلي السعودي بهدف.

الدحيل أول المتأهلين

وكان الدحيل أول المتأهلين من منطقة الغرب إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على مواطنه الريان بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 0-0 في الوقت الأصلي و1-1 في الإضافي الأحد. لحق به الشباب الفائز على ناساف الأوزبكي بهدفين.

ويستكمل الاتحاد الآسيوي منافسات نسخة العام الماضي من دوري الأبطال 2022 خلال العام الجاري، في مساعيه لقلب جدولة بطولات الأندية لتتوافق مع الروزنامة الأوروبية.

التوقيت

تقام مبارتي ربع النهائي لمنطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا في كرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

الخميس 23 شباط/فبراير:

(15,00) الدحيل (قطر) - الشباب (السعودية)

(18,00) فولاد خوزستان (إيران) - الهلال (السعودية)

وكان دور المجموعات لمنطقة الغرب أقيم بنظام التجمع في السعودية في نيسان/ابريل الماضي.