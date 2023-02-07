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يخوض الهلال السعودي مواجهة قوية أمام فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب.

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بينما يشارك فلامنغو من الدور نصف النهائي، طبقا لقوانين البطولة التي تسمح لبطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا بالمشاركة من الدور قبل النهائي.

ويطمح الهلال للوصول إلى الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خرج في مشاركاته الثلاثة السابقة من الدور قبل النهائي.

والتقى الهلال وفلامنغو من قبل في كأس العالم للأندية 2019 بقطر، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن ينجح النادي البرازيلي في إضافة هدفين في الوقت الإضافي وتحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسيلعب الفائز من الهلال وفلامنغو أمام الفائز من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد، والتي ستقام غدا الأربعاء.

وسيلعب الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستقام في 11 فبراير/شباط الجاري.

وكان الهلال قد حقق المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال، بعد الهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلي المصري.

وقال المدير الفني للهلال، رامون دياز، في تصريحات صحفية: "ريال مدريد وفلامنغو يلعبان هذا الدور مباشرة، على عكس الحال معنا ومع الأهلي المصري، فقد لعبنا مباراتين قويتين قبل يومين".

وأضاف: "فلامنغو يلعب بطريقة هجومية مميزة، وأعتقد أن كافة الاحتمالات واردة في المباراة، فهم أبطال كأس كوبا ليبرتادوريس، والهلال بطل آسيا، لذلك ستكون المباراة ممتعة".

وواصل: "لعبنا وقتا إضافيا أمام الوداد مؤخرا، بعكس فلامنغو الذي لم يلعب أي مباراة منذ أسبوع. يجب أن نضع هذا الأمر في الحسبان من الناحية البدنية، لكي نظهر بشكل لائق أمامهم".

وقال دياز: "هذا هو الظهور الثالث لنا في كأس العالم للأندية. في كل المرات السابقة لم نصل إلى النهائي، ويجب أن يكون أمامنا حافز الآن لأن نكسر ذلك ونصل إلى النهائي، لأننا لا نمثل أنفسنا فقط بل نمثل بلد بأكمله".

أما فيتور بيريرا، المدير الفني لفلامنغو، فقال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نمثل الملايين من مشجعينا، ونمثل قارة بأكملها، لذا لدينا حافز كبير قبل مواجهة الهلال".

وقال عن الهلال: "لقد تطورت كرة القدم السعودية كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وقد سبق لي وأن عملت هناك، ويجب أن نتذكر أن السعودية قد فازت على الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة".