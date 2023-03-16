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نيويورك: أوقف تري لايلز لاعب ساكرامنتو كينغز لمباراة واحدة فيما غُرم بروك لوبيز نجم ميلووكي باكس بـ25 ألف دولار من قبل رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الأربعاء، بعد الاشتباك الذي وقع بينهما الاثنين.

وسينفّذ لايلز عقوبة الايقاف الأربعاء عندما يحل كينغز على شيكاغو بولز.

وقعت الحادثة في الثواني الاخيرة من الربع الأخير خلال المباراة التي خسرها ساكرامنتو على أرضه ضد باكس 124-133 الاثنين.

ارتكب لايلز خطأ على نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ثم دفعه من الخلف ما أشعل الاشتباك.

صعّد لوبيز الموقف من خلال مواجهة لايلز الذي ضرب لوبيز في وجهه وأمسك به حول عنقه.

وتحصل لايلز على خطأين فنيين وتم طرده بينما تعرض لوبيز الذي ساعد باكس على الفوز بلقب الدوري عام 2021، لخطأ فني واحد وتم طرده.

يتصدر باكس ترتيب الدوري بسجل 50-19، فيما يحتل كينغز المركز الثالث في المنطقة الغربية (40-27).