قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



روما: واصل ساسوولو صحوته عندما تغلب على ضيفه سبيتسيا 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وسجل دومينيكو بيراردي الهدف الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الرابع تواليا لساسوولو والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 36 نقطة وصعد الى المركز العاشر مؤقتا بفارق الاهداف خلف بولونيا الذي يحل ضيفا على ساليرنيتانا السبت، وبفارق نقطة واحدة أمام أودينيزي الذي يستقبل ميلان غدا أيضا.

في المقابل، مني سبيتسيا بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

وعاد أتالانتا الى سكة الانتصارات بفوز صعب على إمبولي 2-1.

وكان إمبولي البادئ بالتسجيل عبر النيجيري تايرون إبويهي في الدقيقة 44، لكن أتالانتا رد بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الهولندي مارتن دي رون (58) والدنماركي راسموس هيولاند (86).

وهو الفوز الأول لأتالانتا بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد، والثالث عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز السادس برصيد 45 نقطة، فيما مني إمبولي بخسارته الرابعة تواليا والخامسة في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبات إمبولي مهددا بالتراجع إلى المركز السادس عشر في حال فوز ليتشي على فيورنتينا الاحد وساليرنيتانا على بولونيا السبت.

ويلتقي السبت أيضا مونتسا مع كريمونيزي، والأحد سمبدوريا مع فيرونا، وتورينو مع نابولي، ولاتسيو مع روما، وإنتر مع يوفنتوس.