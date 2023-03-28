قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



ميامي : حققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا فوزها الحادي عشر تواليًا لتبلغ الاثنين الدور ربع النهائي من دورة ميامي للألف في كرة المضرب على غرار البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميًا، فيما بلغ لدى الرجال كل من الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور ثمن النهائي.

وتغلبت ريباكينا المتوجة بدورة إنديان ويلز للألف قبل أيام على البلجيكية إليز مرتنز 6 4، 6 3، فيما تفوقت سابالينكا، حاملة لقب أستراليا المفتوحة على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.

تتطلع ريباكينا لتحقيق "دابل سانشاين" (دورتا ميامي وإنديان ويلز سويًا في العام ذاته)، لكنها لم تبدُ راضية كليًا عن أدائها.

قالت المصنفة سابعة عالميًا بعد الفوز "بدنيًا لست في أفضل حالاتي، لكني سعيدة بأني أجد سُبل للفوز. من الرائع التواجد في ربع النهائي وآمل أن ألعب بطريقة أفضل".

تلتقي تاليًا مع الايطالية مارتينا تريفيزان الرابعة والعشرين عالميًا الفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6 3 و6 3.

من جهتها، بدت سابالينكا في فورمة رائعة بتغلبها على كرايتشيكوفا حاملة لقب رولان غاروس 2021 في ثالث لقاء بينهما هذا العام.

سبق للتشيكية أن أنهت في شباط/فبراير الماضي سلسلة من 13 انتصارًا تواليًا لسابالينكا، لكن الاخيرة تغلبت على كرايتشيكوفا في طريقها الى نهائي إنديان ويلز قبل أسبوعين.

وأنهت المهمة هذه المرة في غضون 65 دقيقة لتضرب موعدًا في ربع النهائي مع الرومانية سورانا كيرستيا الفائزة على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7 6 (7 3) و6 4.

أندرييسكو تخرج على كرسي متحرك

وأوقفت الاصابة عودة الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2019، إلى مستوياتها السابقة بطريقة قاسية عندما تعرضت لإصابة في الكاحل الأيسر في مباراتها أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.

عندما كانت تحاول إعادة الكرة من إرسال لمنافستها، أصيبت أندرييسكو (31 عالميًا) في الكاحل وانهارت على أرض الملعب وهي تصرخ "لم أسبق أن شعرت بهذا النوع من الألم من قبل".

بعد تلقي العلاج، خرجت باكية على الكرسي المتحرك بعد عناق من منافستها التي بدت متأثرة.

في عام 2021، انسحبت من نهائي ميامي بعد تعرضها لإصابة في الكاحل الأيمن ضد الاسترالية آشلي بارتي.

عادت ابنة الـ22 عامًا التي غابت أيضًا عن موسم 2020 بأكمله بسبب الإصابة، إلى المنافسات في نيسان/أبريل الماضي بعد انقطاع دام ستة أشهر.

في ميامي، بدت أنها عادت الى فورمتها السابقة بفوزها على كل من البريطانية إيما رادوكانو بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2021، اليونانية ماريا ساكاري العاشرة عالميًا والاميركية صوفيا كينن بطلة أستراليا المفتوحة 2020.

تلعب ألكسندروفا تاليًا مع مع التشيكية بترا كفيتوفا الفائزة على الروسية فارافار غراتشيفا 7 5، 7 6 (7/5).

وبلغت الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة عالميًا الدور ربع النهائي بفوزها على البولندية ماغدا لينيت 6 1 و7 5، وضربت موعدًا مع الروسية أناستاسيا بوتابوفا التي تغلبت على الصينية كينوين جينغ 6 4 و7 6 (7/4).

تسيتسيباس يلعب أخيرًا

وتأهل تسيتسيباس، المصنف ثالثًا عالميًا، الى ثمن النهائي للمرة الرابعة تواليًا عندما تغلب على التشيلي كريستيان غارين 6 3 و4 6 و6 4.

وهي المباراة الاولى لتسيتسيباس في دورة ميامي حيث أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين والمصنفات الـ32 الأوائل وتأهل إلى الدور الثالث من دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه الفرنسي ريشار غاسكيه لإصابة في كاحله.

ويبحث تسيتسيباس في هذه دورة ميامي التي لم يذهب فيها أبعد من الدور ربع النهائي (2021) في أربع مشاركات سابقة، عن لقبه الأوّل في 2023 وتعويض سقوطه عند العقبة الأولى لدورة إنديان ويلز.

قال بعد الفوز "لقد انتظرت وقتًا طويلا جدًا كي ألعب. لقد شعرت وكأنني في عطلة الأسبوع الماضي، بالبقاء في ميامي" في إشارة الى خروجه المبكر من إنديان ويلز وسفره مباشرة الى ميامي.

وأضاف "أنا سعيد لأنني بدأت. لقد كانت مباراة صعبة ضد منافس لعب كرة مضرب بشكل جيد ضد منافسين جيدين في الماضي. أنا سعيد بالطريقة التي تحولت بها الأمور وثقتي في النهاية".

وهو الفوز الثالث لتسيتسيباس على غارين في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن.

ويلتقي في الدور المقبل مع الروسي كارن خاتشانوف الفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا 6 2 و6 4.

والتقى تسيتسيباس مع خاتشانوف ست مرات حتى الآن، وفاز اليوناني في جميعها، آخرها في نصف نهائي بطولة أستراليا مطلع العام الحالي.

وبلغ الروسي دانييل مدفيديف، وصيف إنديان ويلز والخامس عالميًا، ثمن النهائي من دون أن يلعب بعد انسحاب منافسه السلوفاكي أليكس مولكان بسبب الاصابة في وركه.

يلتقي تاليًا مع الفرنسي كنتان هاليس الـ79 عالميًا الفائز على الاميركي ماكينزي ماكدونالد 7 6 (7 2) و6 3.

وخرج الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم السادس عالميًا من الدور الثالث بخسارته امام الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 2 6 و5 7 الذي سيلتقي مع الايطالي لورنتسو سورينغو الذي أقصى الاميركي فرانسيس تيافو 6 3، 6 4.