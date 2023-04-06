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مدريد : بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم في 18 شباط/فبراير الماضي، توقع مدرب الأوّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يواجه مجدداً فريق مدينة بامبلونا في نهائي الكأس وأصاب بتوقعاته.

فاز ريال في تلك المباراة بهدفين متأخرين حملا توقيع الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي وماركو أسنسيو، فظهر أنشيلوتي بلقطات مصورة تلفزيونياً وهو يقترب من مدرب أوساسونا ياغوبا أراساتي قائلاً له "سنلتقي سوياً في نهائي الكأس"، ما دفع نظيره إلى الضحك وإظهار علامات الدهشة.

وبالفعل، تفوّق أوساسونا على أتلتيك بلباو 1 0 في ذهاب نصف نهائي الكأس، ثم تأهل بتعادلهما إياباً 1 1 الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي كأس الملك.

أما ريال مدريد، فقلب تأخره ذهاباً أمام ضيفه برشلونة بهدف، إلى فوز كاسح إياباً 4 0 في ملعب كامب نو الأربعاء، بثلاثية لمهاجمه الفرنسية كريم بنزيمة.

قال أنشيلوتي بعد الفوز "أطلقت مزحة مع ياغوبا، لكنها أصبحت واقعاً. نحن سعداء كثيراً لخوض النهائي، وأعتقد ان أوساسونا يخالجه الشعور عينه. ستكون الأجواء جميلة".

ويقام النهائي في 6 أيار/مايو على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.