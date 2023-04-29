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القاهرة (مصر): يحتاج الجيش الملكي المغربي إلى التفوّق على نفسه وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بفارق أكبر من هدفين للحفاظ على لقب كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في خزائن الأندية المغربية للموسم الرابع توالياً، عندما يلتقيان الأحد على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط في "ديربي" مغاربي ضمن إياب الدور ربع النهائي.

واحرز نهضة بركان لقب نسختي 2020 و2022 والرجاء البيضاوي لقب 2021.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد تفوق ذهاباً بهدفين نظيفين على أرضه.

وسيعتمد "الزعيم المغربي" على عاملي الأرض والجمهور بغية قلب الأمور لمصلحته، وبالتالي الظهور بمستوى قوي بعدما قدم أداء عقيماً في لقاء الذهاب.

وسيفتقد المدرب الفرنسي للجيش فرناندو داكروز نجم الفريق رضى سليم بعد طرده في نهاية لقاء الذهاب، وسيغيب أيضاً لاعب الوسط زكريا فاتي بسبب الإصابة.

ويدخل الفريق الجزائري اللقاء بأفضلية شبه مريحة، إلا أن مدربه عبد الحق بن شيخة حذر لاعبيه من التفاؤل المفرط، ولا سيما انه يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب المغربية بعدما درب فرقاً عدة في السنوات الماضية.

وقال المدرب الجزائري إنه لن يراهن على تفوقه بهدفين في مباراة الذهاب، وأضاف "تنتظرنا مباراة قوية جداً في الرباط، أعرف جيدا الجيش الملكي على ملعبه، لديه كامل حظوظه في التأهل، سنقاتل هناك من أجل حجز مقعد لنا في نصف النهائي، يجب ان نلعب بالحماس ذاته الذي لعبنا به في أرضنا من أجل تكريس تفوقنا، لا شيء حسم بعد".

ويمتلك فريق "سوسطارة" عناصر مميزة في كافة الخطوط ولا سيما المهاجم أيمن محيوص والمدافع زين الدين بلعيد وخالد بوسليو ومحمد أيت الحاج والبوتسواني توميسانغ أوريبونيي.

ويأمل بيراميدز المصري ان يواصل مسعاه لأول لقب قاري في تاريخه، إذ يحتاج للعودة بنتيجة إيجابية من مدينة روستنبورغ حيث يواجه مضيفه مارومو غالانتس الجنوب افريقي، بعدما تعادلا ذهابا 1-1 في القاهرة.

واستعاد المدرب البرتغالي لبيراميدز جايمي باتشيكو خدمات المهاجمين التونسي فخر الدين بن يوسف والجنوب افريقي فاغري لاكاي، بينما سيغيب عبد الله السعيد وأسامة جلال للإصابة، وهشام محمد وعبد الله مجدي لأسباب فنية، والحارس شريف إكرامي لثبوت تعاطيه المنشطات.

ورأى باتشيكو ان نتيجة التعادل "لا تعني شيئًا كبيرًا بالنسبة للفريق والجهاز الفني، لأنها مجرّد مباراة ذهاب"، مشدّداً على ان فريقه بمقدوره التعويض. وأضاف "أمامنا مباراة أخرى ولدي كل الثقة بالفريق وسنبحث عن العودة ببطاقة العبور للدور المقبل".

ويمتلك غالانتس تشكيلة قوية يقودها الهداف رانجا شيفافيرو، صاحب ستة أهداف من سبع مباريات في المسابقة.

ويأمل الاتحاد المنستيري التونسي ان يخرج من دوامة النتائج السلبية عندما يحل على اسيك ميموزا العاجي في أبيدجان بعد تعادلهما سلباً في رادس ذهاباً.

ووصل المنستيري الى عاصمة ساحل العاج بعدما كان قد خسر أمام الافريقي في الدوري المحلي.

ويعاني فريق المدرب الصربي داركو نوفيتش من الإرهاق بسبب كثافة المباريات ومن التوقع غياب لاعبين مؤثرين لأسباب صحية أبرزهم الحارس الدولي بشير بن سعيد والمهاجم زياد العلوي ولاعب الوسط يوسفا أومارو من النيجر.

وسيكون يانغ أفريكانز التنزاني مرشحاً لتجديد فوزه على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في دار السلام، بعد فوزه ذهاباً 2-صفر خارج أرضه.