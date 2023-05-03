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مدريد: اقترب ريال مدريد الإسباني من حسم التعاقد مع لاعب الوسط منتخب إنكلترا لكرة القدم جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك وفق وسائل الإعلام الإسبانية التي أفادت الأربعاء أن الصفقة ستُحسم قريباً.

ويُعتبر ابن الـ19 عاماً من أبرز الوجوه الواعدة في عالم كرة القدم حالياً ما جعل ريال مدريد مستعداً لضمه مقابل 100 مليون يورو، لكن دورتموند يطالب بالمزيد حسب التقارير.

وتألق بيلينغهام مع المنتخب الإنكليزي خلال مونديال قطر نهاية العام المنصرم، ما زاد من اهتمام الأندية الكبرى فيه، بينها مواطنه مانشستر سيتي.

وانضم لاعب الوسط الى دورتموند حين كان في السابعة عشرة من عمره، قادماً من فريق المستوى الثاني الإنكليزي برمنغهام مقابل 29 مليون يورو في طريقه ليصبح من الركائز التي لا غنى عنها في الفريق الألماني.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لن يتم الإعلان عن أي صفقة بين ريال ودورتموند حتى نهاية الدوري الألماني، لاسيما أن فريقه الحالي يتخلف بفارق نقطة فقط عن غريمه بايرن ميونيخ المتصدر بطل المواسم العشرة الماضية.

ويبحث ريال عن إيجاد البديل في وسط الملعب من أجل خلافة المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاماً) والألماني توني كروس (33).

وضم النادي الملكي الثنائي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني خلال فترتي الانتقالات الصيفية الأخيرتين، فيما تخلى عن البرازيلي كازيميرو لصالح مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وسجل بيلينغهام 21 هدفاً في 130 مباراة خاضها بألوان دورتموند منذ انضمامه اليه عام 2020.