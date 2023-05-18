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المنامة: توج الخالدية بطلا للدوري البحريني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله مع البحرين1-1 الخميس على استاد مدينة خليفة الرياضية، في ختام منافسات المرحلة الثانية والعشرين الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين تهنئة من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، إلى نادي الخالدية بمناسبة فوز فريقه الأول لكرة القدم ببطولة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023/2022، معتبراً أن فوز فريق الخالدية بلقب الدوري جاء نتاجاً للعمل الدؤوب والمتقن من قبل منظومة العمل الإداري والفني واللاعبين ومنتسبي النادي كافة وصولاً إلى تحقيق لقب الدوري.

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحرص لاعبي نادي الخالدية على تقديم المستويات المتميزة وتفانيهم طوال مباريات الموسم في سبيل الوصول إلى هدفهم وتحقيق لقب الدوري، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيشكل دافعاً أمام أسرة النادي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً، مشيداً في ذات الوقت بجهود أعضاء الجهازين الفني والإداري.

ونوّه بجهود رئيس أعضاء مجلس إدارة نادي الخالدية والذين عملوا بكل جد وإخلاص من أجل تهيئة أفضل الظروف أمام الفريق لتحقيق اللقب.

كما أشاد بالمستويات المتميزة التي قدمتها الأندية الوطنية جميعا طيلة مباريات الدوري وحرصها الموصول على تعظيم كرة القدم البحرينية والارتقاء بها.

وأعرب عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وجميع اللجان العاملة من أجل إنجاح دوري ناصر بن حمد لكرة القدم وتنظيمه بالصورة المتميزة.

افتتح الخالدية التسجيل عبر إسماعيل عبداللطيف (31) وأدرك البحرين التعادل بفضل البرازيلي ميشيل روخا (41).

ودوّن الخالدية الذي رفع رصيده في الصدارة إلى 42 نقطة اسمه في السجل الذهبي بعدما خطف اللقب الذي كان قريبا من وصيفه المنامة، ولكن الأخير أهدر الفرص والنقاط الثمينة في الأمتار الأخيرة من المسابقة، ليتأخر بفارق نقطة.

وهي المرة الأولى التي يتوج فيها الخالدية بطلا بعد مشاركته الثانية بالمسابقة وفي موسمه الثالث منذ تأسيس النادي، علماً انه توج بلقب كأس ملك البحرين الموسم الماضي، وقبلها حلّ وصيفاً في الدرجة الثانية وتأهل إلى مصاف الدرجة الأولى.



الدرجة الثانية

وهبط البحرين رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بحلوله في المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد 19 نقطة برفقة البديع متذيل الترتيب.

وتفوق الرفاع الشرقي على الحالة 3-1، على استاد علي بن محمد في عراد.

افتتح الحالة التسجيل باكراً عبر عبدالعزيز المنصوري (9)، قبل أن يرد الرفاع الشرقي بثلاثة أهداف عبر سالم الدوسري (47 و71) وسامي الحسيني (90).

وسيخوض الرفاع الشرقي صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة، والحالة عاشراً مع 21 نقطة، منافسات ملحق البقاء مع فريقي عالي والاتفاق من الدرجة الثانية.

وانطلقت المرحلة الاثنين الماضي وشهدت تفوق الرفاع على ضيفه البديع 7-صفر، وفوز المحرق على الحد 3-1، وتعادل سترة مع الشباب 1-1، والمنامة مع الأهلي بالنتيجة ذاتها.

النتائج والترتيب

المنامة: في ما يلي نتائج مباريات المرحلة الثانية والعشرين الأخيرة من الدوري البحريني لكرة القدم:

الاثنين:

الرفاع-البديع 7-صفر

الحد-المحرق 1-3

الثلاثاء:

سترة-الشباب 1-1

الأحد:

الأهلي-المنامة 1-1

الخميس:

الرفاع الشرقي-الحالة 3-1

الخالدية-البحرين 1-1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1-الخالدية 22 12 6 4 45 23 42

2-المنامة 22 11 8 3 35 16 41

3-المحرق 22 10 10 2 34 12 40

4-الرفاع 22 11 6 5 37 19 39

5-سترة 22 10 8 4 30 20 38

6-الأهلي 22 7 10 5 24 23 31

7-الحد 22 7 6 9 29 38 27

8-الشباب 22 7 6 9 21 25 27

9-الرفاع الشرقي 22 5 9 8 23 27 24

10-الحالة 22 5 6 11 22 34 21

11-البحرين 22 4 7 11 22 32 19

12-البديع 22 1 2 19 11 65 -1