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ميونيخ (ألمانيا): أسدى لايبزيغ خدمة إلى بوروسيا دورتموند بفوزه الثمين على مضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الاعوام العشرة الأخيرة 3-1 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

وتقدم بايرن بهدف مبكر لسيرج غنابري (25) وبدا انه يتجه لزيادة غلته، إلا أن الضيوف ردوا بثلاثة أهداف في الشوط الثاني تناوب عليها النمسوي كونراد لايمر (65) والفرنسي كريستوفر نكونكو (76 من ركلة جزاء) والمجري دومينيك سوبوسلاي (86 من ركلة جزاء).

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 68 نقطة وبات مهددا بالتخلي عن الصدارة في حال فوز بوروسيا دورتموند على مضيفه أوغسبورغ الأحد.

وفشل بايرن الذي سيحل ضيفا على كولن في المرحلة الاخيرة السبت المقبل، في الابقاء على مصيره بين يديه حيث بات معلقا بنتيجتي مطارده المباشر دورتموند امام مضيفه أوغسبورغ غدا وضيفه ماينتس السبت المقبل.

وهي الخسارة الاولى لبايرن ميونيخ على ارضه والخامسة هذا الموسم. كما انها الاولى له بعد سلسلة من 3 انتصارات متتالية في الدوري أمام هرتا برلين 2-صفر وفيردر بريمن 2-1 وشالكه 6-صفر.

في المقابل، حجز لايبزيغ الذي رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث مقعده في مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل للعام الخامس توالياً.

وحقق لايبزيغ الذي سيخوض نهائي الكأس المحلية أمام أينتراخت فرانكفورت في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، فوزه الثاني على بايرن ميونيخ في تاريخ مواجهتهما، والأول على أرض العملاق البافاري.

كما حقق لايبزيغ فوزه الرابع توالياً بعدما كان اسقط كل من هوفنهايم وفرايبورغ بنتيجة واحدة 1-صفر وبريمن 2-1.

وثأر لايبزيغ لخسارته أمام بايرن ميونيخ 3-5 في مباراة الكأس السوبر المحلية في 30 تموز/يوليو في لايبزيغ الخاسر، علما أنه فرض التعادل 1-1 في المرحلة السادسة عشر على ملعب ريد بول في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

وانتظر بايرن حتى الدقيقة 25 لهز شباك ضيفه عبر تسديدة أرضية من غنابري على يسار المنطقة اصطدمت بأسفل القائم الأيمن ودخلت مرمى الحارس يانيس بلاسفيخ اثر تمريرة للقائد توماس مولر.

وهو الهدف الرابع عشر لغنابري هذا الموسم في الدوري.

ركلتا جزاء تقضيان على بايرن

وكاد بايرن يضيف الثاني بعد مجهود فردي من الفرنسي كينغسلي كومان على الجهة اليمنى وتمريرة إلى جمال موسيالا تابعها "على الطاير" بجانب القائم (28).

وردّ لايبزيغ بتسديدة لسوبوسلاي صدها الحارس السويسري يان سومر (34) واتبعها بأخرى بعد دقيقتين بمواجهة الاسباني داني أولمو.

ووجّه كومان رأسية مرت إلى يمين المرمى اثر تمريرة للبرتغالي جواو كانسيلو، وسدد موسيالا مرتين صدهما الحارس في الدقيقتين 39 و40.

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدماً بهدف، ونجح بالتالي على ملعبه "أليانز أرينا" في هز شباك منافسيه في مبارياته الـ 56 الأخيرة في الدوري، في حين سقط في فخ التعادل السلبي للمرة الأخيرة أمام لايبزيغ نفسه في 9 شباط/فبراير 2020.

وعقّد بايرن مهمته بعدما اهتزت شباكه من هجمة مرتدة أنهاها لايمر في الشباك (65)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة ثانية اثر خطأ من الفرنسي بنجامان بافار على مواطنه نكونكو داخل المنطقة فاحتسبت ركلة جزاء نفذها الأخير بنفسه قوية في قلب المرمى (76)، وثم القاضية من علامة الجزاء للمرة الثانية بعد لمسة يد على الدولي المغربي نصير مزراوي فانبرى لها سوبوسلاي بنجاح مسجلا الهدف الثالث (86).

نكسة قطبي برلين

ومُني قطبا العاصمة برلين بنكسة حيث خسر أونيون برلين الساعي لمقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أمام مضيفه هوفنهايم 2-4، وهبط هرتا إلى مصاف اندية الدرجة الثانية بتعادله مع ضيفه بوخوم 1-1.

وخلط فوز هوفنهايم الثالث عشر مع 35 نقطة الأوراق في صراع دوري الأبطال حيث تجمد رصيد أونيون برلين عند 59 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأعرق، بفارق الأهداف عن فرايبورغ الخامس الفائز على فولفسبورغ 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.

تقدم هوفنهايم بهدفي التوغولي إيلاس بيبو (22) والكرواتي أندري كراماريتش (36 من ركلة جزاء)، وقلّص أونيون الفارق قبل نهاية الشوط الأول بفضل الهولندي دانيلو ديوخي (45).

وشهدت الدقائق الأخيرة سيناريو جنونيا حيث أعاد كراماريتش الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه (89)، قبل أن يعيد البديل الدولي التونسي عيسى بلال العيدوني الأمل لفريق العاصمة بالهدف الثاني (90+5).

غير أن البديل الآخر الإسرائيلي مؤنس دبور قضى على آمال أونيون بالعودة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

ووجّه بوخوم ضربة قاضية لآمال هرتا برلين بالبقاء في الأولى بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر رأسية كيفن شلوتيربيك المعار من فرايبورغ، رداً على هدف الافتتاح لهرتا بفضل الفرنسي لوكاس توسار (63).

وعاد هرتا الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة في قاع الترتيب إلى الدرجة الثانية بعد 10 أعوام قضاها في الأولى.

وفشل شالكه صاحب المركز السادس عشر مع 31 نقطة في الابتعاد عن منطقة خطر الهبوط بتعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-2.

وضمن فيردر بريمن بقاءه في الأولى بتعادله مع ضيفه كولن 1-1، بهدف البديل النمسوي رومانو شميت (73)، رداً على هدف التقدم لكولن من شتيفن تيغيس (36).

وعاد بريمن صاحب المركز الثاني عشر مع 36 نقطة إلى "بوندسليغا" هذا الموسم بعد عام واحد في الدرجة الثانية في أول هبوط له منذ 40 عاماً.

ويلعب الأحد أيضاً ماينتس مع شتوتغارت، وباير ليفركوزن مع بوروسيا مونشنغلادباخ.