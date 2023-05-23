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الرياض: بات الاتحاد على بعد انتصار واحد من التتويج بطلا للدوري السعودي في كرة القدم اثر فوزه الصعب على الباطن صاحب المركز الاخير 1-صفر الثلاثاء، في حين قلب النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تخلفه امام ضيفه الشباب صفر-2 الى فوز 3-2 في المرحلة الثامنة والعشرين.

ورفع الاتحاد رصيده الى 66 نقطة مقابل 63 للنصر قبل جولتين من انتهاء الموسم، وفي حال فوز الاتحاد في الجولة المقبلة سيضمن اللقب بغض النظر عن نتيجة النصر وذلك لتفوق الاول على الثاني في المواجهتين المباشرتين.

ويواجه الاتحاد في مباراتيه الاخيرتين الفيحاء والطائي، في حين يلتقي النصر مع الاتفاق والفتح.

ويتطلع الاتحاد الذي يقوده المدرب البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو الى احراز لقبه التاسع والاول له منذ عام 2009.

في المباراة الاولى بلغ عدد الحضور الجماهيري 54771 مشجعا اكتظت بهم مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد (9)، وألغى له الحكم هدفًا لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

استمرت سيطرة الاتحاد خلال مجريات الشوط الثاني بحثا عن هدف الامان، وتحصل على العديد من الفرص لكن غياب اللمسة الأخيرة حرمهم من الوصول الى مرمى الباطن.

ووسط محاولات خجولة من قبل لاعبي الباطن، كاد عبد الرزاق حمد الله أن يخطف الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 80، لكن كرته اعتلت القائم، لتستمر المواجهة دون أي فرصة حقيقية، لينتهي اللقاء بتفوق العميد بهدف نظيف.

وادت خسارة الباطن الى سقوطه الى الدرجة الثانية.

وفي المباراة الثانية، ابقى النصر على حظوظه للفوز بلقب الدوري، بعدما حول تأخره أمام جاره الشباب، بهدفين إلى فوز 3-2، في مباراة الديربي التي جرت على ملعب الأول بارك بالرياض .

تقدم الشباب بهدفي الأرجنتيني كريستيان جوانكا (25 من ركلة جزاء و 40) ورد النصر بثلاثية البرازيلي اندرسون تاليسكا (44) وعبدالرحمن غريب (51) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (59). وفي مباراة ثالثة تغلب العدالة على الهلال بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ماركوس انتونسون (23 من ركلة جزاء) والبرتغالي بدرو يوجينيو (84).

الرياض: في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 28 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم

الإثنين

الفيحاء - الرائد 1 - 1

الاتفاق - الفتح 0 - 4

ضمك - أبها 1 - 0

التعاون - الطائي 2 - 1

الوحدة - الخليج 1 - 4

الثلاثاء

العدالة - الهلال 2 - 0

النصر - الشباب 3 - 2

الاتحاد - الباطن 1 - 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الاتحاد 28 20 6 2 55 13 66

2. النصر 28 19 6 3 59 17 63

3. الشباب 28 16 5 7 53 29 53

4. الهلال 28 15 8 5 48 27 53

5. التعاون 28 14 7 7 40 33 49

6. الفتح 28 13 3 12 47 39 42

7. ضمك 28 9 8 11 31 38 35

8. الطائي 28 10 4 14 40 45 34

9. الرائد 28 9 6 13 39 46 33

10. الاتفاق 28 9 6 13 25 35 33

11. أبها 28 10 3 15 32 46 33

12. الفيحاء 28 7 9 12 30 40 30

13. الوحدة 28 7 8 13 24 41 29

14. العدالة 28 7 6 15 28 52 27

15. الخليج 28 8 3 17 27 43 27

16. الباطن 28 5 4 19 24 58 19