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الرياض: قطع الاتحاد خطوة مهمة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه أبها 4-0 الإثنين ضمن المرحلة السادسة والعشرين التي شهدت تعثراً جديداً لنصر البرتغالي كريستيانو رونالدو المتعادل مع ضيفه الخليج 1-1.

ورفع الاتحاد، الباحث عن لقبه الاول منذ 2009، رصيده إلى 62 نقطة قبل أربع حولات من النهاية، معوضاً سقوطه المفاجئ أمام مضيفه التعاون 1-2 في المرحلة السابقة، وموسعاً الفارق إلى خمس نقاط مع وصيفه النصر.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سجّل رباعية الاتحاد البرازيلي رومارينيو داسيلفا (13 و30)، المغربي عبدالرزاق حمدالله (18) ومحمد الصيعري (90+2 من ركلة جزاء).

قال حمدالله لشركة الرياضية السعودية "رغم ان وقت المباراة كان متأخراً ولم يساعد مهمة الجماهير بالقدوم، إلا اننا نجحنا بتحقيق الفوز".

تابع "في المباراة الماضية استحوذنا وانهزمنا. الاستحواذ ليس ضرورياً... لا يزال الدوري بعيداً بالنسبة لنا، نفكّر في كل مباراة على حدة ".

وعن تصريح رئيس النادي أنمار الحائلي بان الدولي المغربي وقع على بياض لسنتين مع الاتحاد، علّق حمدالله "لأن هناك رجالا في هذا النادي".

افتتح "العميد" التسجيل مبكراً عندما تلقى رومارينيو كرة داخل منطقة الجزاء صوبها قوية إلى يمين الحارس الكاميروني ديفيس إيباسي (13). ومن هجمة سريعة عزّز تقدمه بهدف ثان، عندما كسر حمدالله مصيدة التسلل مستغلاً خروج الحارس ليضع الكرة داخل المرمى (18).

ومن هجمة سريعة، كسر رومارينيو مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى مصوباً كرة قوية ارتطمت بالحارس وأخذت طريقها داخل شباكه (30).

وفي الوقت البدل عن ضائع، كاد الاتحاد يسجل هدفاً رابعاً لولا تدخل المدافع فهد الجميعة الذي ابعد الكرة قبل وصولها لحمدالله المواجه للمرمى.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد أفضليته ولاحت له فرصة، لكن كرة البرازيلي إيغور كورونادو مرت من أمام المرمى (60).

اتبعه رومارينيو بكرة قوية تصدى لها إيباسي وأمسكها على دفعتين (65). وانقذ إيباسي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة رومارينيو وأنهى خطورتها (85).

وفي الدقيقة الأخيرة، حصل الاتحاد على ركلة جزاء، نفذها البديل محمد الصيعري ولعب الكرة إلى يسار إيباسي.

قال كورونادو بعد المباراة "لم نكن ننتظر خسارة المباراة الماضية.. المدير الفني اكتشف بعض الاخطاء سواء في النواحي الدفاعية او التنظيم، واحدث اليوم نوعا من التغيير، لكن اؤكد على روح المجموعة والجماهير. نعرف مدى تعطشهم للدوري ونحن أيضا نتوق لاحراز اللقب".

الخليج يتعادل مع النصر

وفرض الخليج التعادل على مضيفه النصر 1-1 على ملعب مرسول بارك بالرياض.

تقدّم الخليج بهدف البرتغالي فابيو مارتينس منفرداً (4) وأدرك النصر التعادل بهدف الإسباني الفارو غونساليس برأسية من ضربة حرة (17)، فيما لم تثمر محاولات رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لتحقيق الفوز. ونجح "العالمي" بتحقيق فوز وحيد في آخر أربع مباريات.

وعاد الوحدة لدائرة الانتصارات عقب غياب استمر لسبع مباريات، على مضيفه العدالة 2-1 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

تقدم الوحدة بهدف الفرنسي عبد الكريم يودا (45)، وعادل للعدالة السلوفاكي بوريس غودال (59)، قبل أن يحسم البرازيلي انسيلمو دي مورايش المواجهة لمصلحة الوحدة بتسجيله الهدف الثاني (90).

ورفع الوحدة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.