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الرباط: جرّد اتحاد العاصمة الجزائري الأندية المغربية من لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما أطاح ممثلها الوحيد الجيش الملكي، برغم خسارته 2-3 الأحد على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط ضمن إياب الدور ربع النهائي، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين نظيفين.

وكان ناديا نهضة بركان والرجاء الرياضي قد توجا باللقب في النسخ الثلاث الماضية بواقع اثنتين للفريق البرتقالي وواحدة للأخضر، وضرب اتحاد العاصمة موعداً في نصف النهائي مع اسيك ميموزا العاجي.

ونزل الفريق المغربي بثقله مع بداية اللقاء باحثاً عن تدارك النتيجة، وهاجم مرمى الحارس الجزائري اسامة بنبوت، بعدما سدد أحمد حمودان كرة بالعرض حولها المدافع أسامة شيتة بالخطأ في شباك فريقه (8).

ولم تدم فرحة أبناء العاصمة المغربية سوى أربع دقائق، إذ أدرك السعدي الرضواني التعادل للضيوف بعدما حول عرضية البوتسواني توميسانغ أويبونيي الى شباك الحارس أيوب لكرد مستغلاً خطأ دفاعياً في التغطية (12).

وأقفل الفريق الجزائري منطقته وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وشدد الفريق العسكري ضغطه في النصف الثاني من المباراة، وأجرى مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بنشيخة تبديلاً دفاعياً بإشراك مصطفى بوشينة، وأثمر ضغط المغاربة عن هدف التقدم عندما أرسل عبد الفتاح حدراف كرة طويلة تابعها ديني بورغيس من الرأس الأخضر الى الشباط بطريقة مميزة في شباك الحارس اسامة بنبوت (60).

وقام لاعب الفريق الجزائري أوريبوني بمجهود فردي مميز عن الجهة اليسرى وأرسل كرة مميزة الى البديل خالد بوسيليو فسددها ساقطة من فوق الحارس لكرد (78).

وحاصر لاعبو الجيش منطقة اتحاد العاصمة على نحو كامل وأثمر الضغط عن احتساب الحكم المصري محمد معروف ركلة جزاء اثر خطأ على حمزة ايكمان، انبرى لها محمد حريمات وسجلها مانحاً فريقه التقدم (90+7).

الفريق العاجي

وأوقف آسيك ميموزا العاجي العريق مغامرة الاتحاد الرياضي المنستيري عند دور الثمانية بعدما تغلب عليه 2-صفر في أبيدجان. وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة سلباية في تونس.

وبدت المباراة متوازنة مع أفضلية منطقية لأصحاب الأرض الساعين الى افتتاح التسجيل على نحو مبكر، مقابل اعتماد الفريق التونسي على المرتدات الخاطفة عبر المالي بوبكار تراوري وهيكل الشيخاوي. وقبل انتصاف المباراة أثمر ضغط أصحاب الأرض عن هدف السبق سجله فرانك كارلوس زوزو من تسديدة صاروخية بعيدة (45+1).

وبذل الفريق التونسي مجهوداً مضاعفاً في الشوط الثاني سعياً وراء إدارك التعادل وبالتالي التأهل، وساهمت تبديلاً المدرب الصربي داركو نوفيتش في تحسن الأداء، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت حيث أهدر محمد الصغراوي وبوبكار تراوري والجزائري عبد القادر بوطيش فرصاً عدة، ومع نهاية الوقت أضاف باكومي زوزوا الهدف الثاني للفريق الأصفر والأسود بمتابعته عرضية كواسي أتوهولا في شباك الحارس صادق ياديس (90 +1).

وتوقف مشوار بيراميدز المصري في المسابقة التي حل وصيفاً لبطلها عام 2020، بخسارته أمام مضيفه مارومو غالانتس الجنوب افريقي صفر-1 على ملعب رويال بافوكينغ في راستنبرغ.

وكان الفريقان تعادلا بهدف لمثله ذهاباً في القاهرة.

وكان الفريق المصري الطرف الأفضل من ناحية السيطرة والفرص، إلا أن الخطورة كانت للفريق المضيف الذي اقتنص هدف اللقاء الوحيد في عبر سليمبيلو ناجيما بعدما توغل عن الجبهة اليسرى وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس أحمد الشناوي (39).

وتألق الشناوي ليبعد تسديدة بعيدة سددها لاكي موهومي (41).

وبدا الفريق المصري قليل الحيلة في الشوط الثاني، إذ لم يبادر الى الضغط على مرمى غالانتس برغم التغييرات التي أجراها المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، وطانت الفرصة الأبرز لبيراميدز عبر مهاجمه الجنوب افريقي فاغري لاكاي الذي انفرد على نحو كامل إلا أن الحارس واشنطن آروبي أنقذ مرماه ببراعة (74). ولاحت فرصة أخرى مؤاتية للتعادل عبر التونسي فخر الدين بن يوسف من تسديدة صاروخية لكن تصدى لها الحارس بنجاح (88).

وسيلتقي غالانتس في نصف النهائي مع يانغ لأفريكانز التنزاني الذي بلغ المربع الذهبي للمرة الاولى في تاريخه، برغم تعادله وضيفه ريفرز يونايتد النيجيري صفر-صفر في دار السلام. واستفاد الفريق التنزاني من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين خارج أرضه.