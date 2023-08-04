لندن: توقّع ماركوس راشفورد أن يكون قادراً على تسجيل 40 هدفاً خلال الموسم الجديد، مدعوماً بمؤازرة واين روني لتحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي لمانشستر يونايتد.

ويتصدّر روني الدولي الإنكليزي السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الشياطين الحمر" برصيد 253 هدفاً، لكن بعد توقيعه مؤخراً عقداً جديداً مدته خمس سنوات، يبدو راشفورد البالغ من العمر 25 عاماً في وضعية جيدة لتحطيم هذا الرقم يوماً ما.

ومع إحرازه 30 هدفاً الموسم الماضي، بات رصيد راشفورد 123 هدفاً.

وقال راشفورد لدى سؤاله عن سجلّ روني التاريخي مع يونايتد "لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث، لكن أنا موجود لتسجيل الأهداف ومحاولة صنع تمريرات حاسمة. هناك بالتأكيد فرصة لتحقيق ذلك".

وأضاف "لقد تحدثت بالفعل إلى واين بشأن ذلك، إنه يريدني أن أفعل ذلك. قال إنه سيكون من الجيد بالنسبة لي أن أفعل ذلك لأنني نشأت في النادي. آمل أن أحصل على فرصة لمحاولة تحقيق ذلك".

وفي مقابلة مع مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل عبر بثّه المباشر "أوفرلاب"، قال راشفورد إنه يعتقد أنه يمكن أن يسجل 40 هدفاً إذا تمكن من الحفاظ على لياقته في الموسم المقبل.

وأضاف أنه "قبل الموسم الماضي، كنت أقول دائماً دعونا نصل إلى 20، بالنسبة إلى جناح هو معيار جيد".

وتابع "لكن هذا الموسم، لقد بلغت 30 هدفاً، لذا يتعيّن علينا محاولة التقدّم والذهاب أبعد من ذلك".

وأردف راشفورد بالقول إنه "مع اقتراب الموسم من نهايته، كنت أعاني من بعض الإصابات، وربما لم أكن بالمستوى في ذلك الوقت. هذا هو الوقت الذي بدأت فيه الأهداف في التلاشي قليلاً. إذا تمكنت من الحفاظ على هذا الجانب تحت السيطرة، أشعر أنني أستطيع الوصول إلى 35 أول 40 هدفاً".