سيدني: جرّد منتخب السويد نظيرة الأميركي، بطل النسختين الأخيرتين، من لقبه بفوزه عليه بركلات الترجيح 5 4 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والاضافي في ملبورن، ليرافق هولندا إلى الدور ربع النهائي بعدما أنهت الأخيرة مغامرة جنوب إفريقيا في سيدني ضمن منافسات كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.

واصطدم المنتخب الأميركي الذي تعرض لخسارته الأولى في نهائيات كأس العالم منذ نهائي عام 2011 (بركلات الترجيح أمام اليابان) وكان الأخطر خلال اللقاء الذي استمر 120 دقيقة بالحارسة المتألقة السويدية سيسيرا موسوفيتش.

ونجحت حارسة تشلسي الانكليزي في صدّ جميع محاولات لاعبات الولايات المتحدة حتى الوصول إلى سيناريو ركلات الترجيح، حيث فشلت 3 لاعبات من بلاد "العم سام"، بينهن المخضرمة مورغان رابينو (38 عاماً)، في هز الشباك.

"مزحة سيئة"

قالت رابينو "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد... أنا سعيدة لأننا خرجنا بعدما لعبنا بهذه الطريقة، بعد أن استمتعنا كثيراً بالكرة... لكن يبدو الأمر وكأنه مزحة سيئة، فيلم سيىء".

وتابعت "أهدرت ركلة ترجيحية والحارسة أليسا (نايهر) ابقتنا على قيد الحياة وسددت بدورها ركلة ناجحة... هذا هو نظير جمال هذه الرياضة، يمكن أن تكون قاسية ولم يكن يومنا...".

وسقط المنتخب الأميركي متصدر التصنيف العالمي أمام منافس لم يسدد بين الخشبات الثلاث سوى مرة واحدة، كما غادر المونديال بخفي حنين بعدما تأهل إلى ثمن النهائي بشق الأنفس حيث كاد يخرج من دور المجموعات قبل أن يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن هولندا المتصدرة ضمن منافسات المجموعة الخامسة (حقق فوزاً يتيماً على فيتنام).

وهي المرة الاولى يخرج فيها المنتخب الأميركي، حامل اللقب 4 مرات، من ثمن النهائي، بعدما سبق له أن وصل على الأقل إلى المربع الذهبي في جميع النسخ السابقة.

ركلة حاسمة

سجلت لينا هورتيغ الركلة الترجيحية الحاسمة في نهاية مؤلمة، حيث اعتقدت الحارسة الأميركية أليسا نايهر أنها نجحت في منع الكرة من الدخول، إلا ان حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" قضى بأنها تجاوزت خط المرمى.

وتقابل السويد التي تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة منافستها اليابان، بطلة عام 2011، في ربع النهائي في أوكلاند الجمعة.

وتسعى السويد بقيادة مدربها بيتر غيرهاردسون لتحقيق نتيجة أفضل من المركز الثالث في مونديال فرنسا 2019.

هولندا تلاقي إسبانيا

من ناحيته، أنهى المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم 2019، مغامرة نظيره الجنوب إفريقي بفوزه عليه 2 صفر في سيدني، وبلغ الدور ربع النهائي لملاقاة اسبانيا.

وتُدين هولندا التي اعتمدت على فعاليتها الهجومية من أجل حسم المباراة أمام 40 الف متفرج، بفوزها على بطلات القارة السمراء إلى الحارسة الشابة دافني فان دوميسلار (23 عاماً) التي حالت دون أن تهتز شباكها.

قال مدرب المنتخب الهولندي أندريس يونكر "لم نخض أفضل مباراة. دافني (فان دومسيلار) أنقذتنا. كانت لاعبات جنوب إفريقيا خطيرات للغاية وشجاعات للغاية... فقدنا الكثير من الكرات مما سمح لجنوب إفريقيا بالاقتراب والتحلي بالخطورة. وهذه هي الأشياء التي نحتاج إلى تصحيحها".

افتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد ركلة ركنية ورأسية أولى من لاعبة باريس سان جرمان الفرنسي ليكي مارتنس وثانية من جيل رورد في الشباك، لترفع الأخيرة رصيدها إلى 4 أهداف في المونديال.

ومرة جديدة تألقت مارتنس بتسجيلها هدفا الغي بسبب وضعية تسلل (54)، قبل أن تمرر كرة الهدف الثاني للمهاجمة لينيث بيرينستين التي استفادت من خطأ من الحارسة الجنوبية إفريقية كايلي سوارت لمضاعفة النتيجة (68).

وعانى الدفاع الهولندي من خطورة قائدة جنوب إفريقيا المهاجمة ثيمبي كجاتلانا (27 عاماً) التي اهدرت عدة فرص لاعادة بلادها إلى اجواء اللقاء (6 و12 و35 و64 و90+2).

وكادت كجاتلانا تدرك التعادل بعدما انفردت بالحارسة الهولندية قبل صافرة نهاية الشوط الأوّل (45+1)، علما انها كانت سددت قبل 10 دقائق بعد فاصل مهاري كرة التقطتها فان دوميسلار بسهولة.

ومنحت هدافة راسينغ لويسفيل الأميركي بلادها انتصارها الاول على الاطلاق في ثاني مشاركة لها في نهائيات كأس العالم بعد عام 2019 وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي بهدف تاريخي خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز على إيطاليا 3 2 في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.