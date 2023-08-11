ويلينغتون: تأهل المنتخب الإسباني للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي مونديال السيدات، بفوزه على هولندا وصيفة النسخة الماضية 2-1 بعد التمديد الجمعة في ويلينغتون.

وانتزعت سيدات "لا روخا" بطاقة التأهل بفضل هدف في الشوط الإضافي الثاني من سلمى بارالويلو (112)، بعدما كان التعادل سائداً عقب تقدم إسبانيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذتها بنجاح ماريونا كالدينتي، قبل أن تفرض الهولندية ستيفاني فان در غراخت شوطين إضافيين بهدف في الأنفاس الأخيرة (90+1).

وتلعب سيدات إسبانيا الثلاثاء المقبل أمام المنتخب الفائز من مواجهة اليابان والسويد في وقت لاحق الجمعة، لحجز مقعد في النهائي.