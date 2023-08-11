تورونتو (كندا): تخطى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالمياً شوطاً فاصلاً وقلب تأخره بمجموعة إلى فوز على البولندي هوبرت هوركاش 3-6 و7-6 (7-2) و7-6 (7-3) وبلغ ربع نهائي دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب.

ورفع ألكاراس سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 14 مباراة، حيث احتاج إلى 5 نقاط حاسمة لحسم اللقاء أمام المصنف 15 بعدما فرّط في تقدمه 5-2 في المجموعة الثالثة الحاسمة، ليدفع هوركاش منافسه إلى شوط فاصل للمرة الثانية توالياً.

قال ألكاراس عقب فوزه للمباراة الـ 19 في دورات الماسترز ألف نقطة من أصل 21 خاضها هذا العام "واجهت صعوبات عندما كنت ارسل للفوز بالمباراة. لا أعرف كيف فزت".

وتابع "كنت أقاتل، اشتعلت النار في داخلي، كانت هذه المباراة صعبة للغاية".

وأضاف "في اللحظات الصعبة، طلبت من نفسي الاستمرار في النضال واللعب بقوة".

ويلعب ألكاراس أمام الأميركي تومي بول، المصنف 12، الذي حجز مقعده في ربع النهائي بفوزه على مواطنه ماركوس جيرون 6-3 و6-2.

مدفيديف من دون صعوبة

وبخلاف ألكاراس، لم يبذل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً في الدورة، الكثير من الجهد للتغلب على الإيطالي لورنتسو موسيتي 6-4 و6-4 في 93 دقيقة.

وكسر مدفيديف ارسال الإيطالي المصنف 19 ثلاث مرات، محققاً فوزه الـ 31 على الأراضي الصلبة مقابل 3 هزائم فقط.

ويسعى مدفيديف المتوج في تورونتو عام 2021 إلى لقبه السادس هذا العام والخامس على الملاعب الصلبة.

وضرب الروسي موعداً في ربع النهائي مع الأسترالي أليكس دي مينور الذي تغلب بصعوبة على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (9-7) و4-6 و6-1.

قال ميدفيديف إن الرياح تسببت له ببعض المشاكل ضد موسيتي "لم يكن اللعب سهلاً، لم تكن الرياح الأسوأ لكنها كانت تتغير من سريعة إلى بطيئة".

وتابع "لا يمكنك ضرب الكرة بكامل قوتك في هذه الظروف ولا تعرف ما يمكن توقعه. لم يكن الأمر سهلاً لأي منا، لكني فعلت ما يكفي للفوز...".

رود يسقط أمام اسباني غير مصنف

وخسر النروجي كاسبر رود، المصنف ثالثاً عالمياً، أمام غير المصنف الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-7 (4-7) و6-4 و6-7 (4-7) في مباراة ماراثونية في ثمن نهائي.

وبلغ الإسباني الدور ربع النهائي الرابع في مسيرته في دورات الألف نقطة للماسترز، محققاً فوزه الخامس في مسيرته على لاعب من بين أفضل 10 لاعبين في التصنيف العالمي.

ويلعب دافيدوفيتش فوكينا، المصنف 37 عالمياً، في ربع النهائي مع الأميركي ماكنزي ماكدونالد الفائز على الكندي ميلوش راونيتش 6-3 و6-3.

وارسل رود لحسم المباراة لصالحه والنتيجة 5-4 في المجموعة الثالثة، لكنه خسر إرساله في اللحظات القاتلة.

حسم دافيدوفيتش فوكينا المجموعة فالمباراة في الشوط الفاصل، واحتاج إلى 3 ساعات لالحاق الهزيمة بمنافسه.

قال دافيدوفيتش فوكينا "ظللت أركز بشدة على كل نقطة عندما ارسل (رود) من أجلها".

وتابع "قلت لنفسي أن اكون حاضراً، ألاّ أستسلم".

وأضاف "من الصعب للغاية إنهاء مثل هذه المباراة المتكافئة مع العديد من التبادلات الطويلة. عندما كسرت ارساله 5-4 كان ذلك بمثابة استعراض للقوة".

من ناحيته، أنقذ رود نقطتين للحسم في الشوط الفاصل قبل أن يستسلم لمنافسه الذي أنهى المباراة مع 49 كرة ناجحة و56 خطأ مباشراً.

وتوقفت المباراة لمدة ساعة وثلاثة أرباع في المجموعة الثانية بسبب هطول الأمطار.

وانتهت مغامرة المخضرم الإسكتلندي أندي موراي في تورونتو بعد اعلان انسحابه جراء تعرضه لاصابة قبيل انطلاق مباراته أمام الإيطالي يانيك سينر.

وقال اللاعب البالغ 36 عاماً وهو يخاطب الجماهير في الملعب "لا يمكنني اللعب هذا المساء. أشعر وكأنني خيبت الجماهير. نادراً ما واجهت هذا الموقف في مسيرتي".