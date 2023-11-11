ميونيخ (ألمانيا): قاد المهاجم الدولي الانكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب لانتزاع الصدارة مؤقتاً بعدما سجّل ثنائية جديدة أسهمت في الفوز على ضيفه هايدنهايم بنتيجة 4 2، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت.

وجاء فوز الفريق البافاري في ربع ساعة الأخيرة بعدما كانت النتيجة متعادلة 2 2 حيث تقدم كاين بهدفين لبطل ألمانيا (14 و44) قبل أن يعادل تيم كلاينديست (67) ويان نيكلاس بيستي (70) النتيجة للضيوف.

وانتزع فريق المدرب توماس توخل التقدم من جديد عبر البرتغالي رافايل غيريرو (72) قبل أن يحسم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ فوز فريقه بهدف رابع (85).

ورفع بايرن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول مؤقتًا بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الذي يلعب بمواجهة أونيون برلين الأحد.



أهداف

كما رفع كاين رصيده من الأهداف إلى 17 من 11 مباراة في صدارة هدّافي الدوري الألماني مسجلاً رقماً قياسياً حيث تجاوز مهاجم بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجّل 16 هدفًا في 11 مباراة. كما تجاوز كل من نيكلاس فولكروغ والفرنسي كريستوفر نكونكو اللذين تشاركا صدارة هدافي البوندسليغا بـ16 هدفًا مع نهاية الموسم بأسره.

من جهة أخرى، انتزع شتوتغارت فوزًا صعبًا على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2 1 في قمة المركز الثالث.

وبعدما افتتح فولكروغ التسجيل لمصلحة دورتموند (36) عادل دينيز أونداف النتيجة لمصلحة اصحاب الارض بعد ست دقائق (42) قبل ان يمنح الغيني سيرهو غيراسي هدف الفوز لفريقه في مباراته الاولى بعد العودة من الاصابة (83 من ركلة جزاء) حيث دخل كبديل في الشوط الثاني.

شتوتغارت

وتمسّك شتوتغارت بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق 3 عن دورتموند الرابع.

واختار مدرب دورتموند إدين ترزيتش التشكيلة ذاتها التي حققت فوزا صعبا على حساب نيوكاسل الانكليزي 2 0 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الا انها لم تنجح في انتزاع الفوز امام شتوتغارت هذه المرة.

كما أضاع شتوتغارت ركلة جزاء في وقت مبكر من المباراة بعدما تصدى الحارس السويسري غريغور كوبل لمحاولة كريس فوريخ.

من جهة أخرى، تعادل اوغسبورغ امام هوفنهايم 1 1 بعدما منح مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق الهولندي فوت فيغورست التقدم للاخير قبل ان يعادل البوسني إرميدين ديميروفيتش النتيجة للاول.