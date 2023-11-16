سيدني: قال الأسترالي المشاغب نيك كيريوس انه يقوم بكل ما في وسعه للعودة إلى ملاعب التنس، مستلهماً الألماني ألكسندر زفيريف في تعافيه من اصابته الخطيرة.

خضع كيريوس لجراحة في ركبته في كانون الثاني/يناير الماضي، ثم أجهضت مشاريع عودته في ويمبلدون بعد تعرّضه لتمزق في أربطه رسغه.

وفيما لم يحدّد موعداً لعودته، قال إبن الثامنة والعشرين لموقع "تنس تشانيل": "يجب أن تتماشى النجوم قليلاً".

تابع من تورينو حيث خاض تجربته الأولى في مقصورة المعلقين على بطولة ايه تي بي الختامية "بعد العام الماضي، كانت السنة رائعة، وأنا متعطش كثيراً للعودة".

أردف "أقوم بكل شيء للعودة. من الواضح أنكم تعرفون كيف تكون الاصابات كل يوم، إعادة التأهيل، القيام بتمارين رياضية".

يعمل بشكل لا يُصدّق

بعد تعليقه على مباراة الروسي دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف، فال انه استلهم الأخير في معركته نحو التعافي "يعمل زفيريف بشكل لا يُصدّق. هذه سمعته. استلهمُ عودته من الاصابة".

وكان زفيريف قد تعرّض لاصابة بالغة الخطورة في كاحله العام الماضي، في نصف نهائي رولان غاروس ضد الإسباني رافايل نادال. احتاج لجراحة معقدة ابعدته عن كامل موسم 2022، لكنه قاتل وعاد ليتواجد بين العشرة الأوائل.

وكانت أفضل نتائج كيريوس في البطولات الكبرى، حلوله وصيفاً في ويمبلدون عام 2022 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

شرح "أريد أن أحرز لقب غراندسلام، في الفردي، قبل اعتزالي".