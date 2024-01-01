طوكيو: استدُعيَ كاورو ميتوما جناح برايتون الإنكليزي الإثنين إلى التشكيلة الرسمية لليابان في نهائيات كأس آسيا 2023 والتي تنطلق الشهر الحالي في قطر، رغم أن إصابته تُبعده عن الملاعب لنحو ستة أسابيع.

وقال الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب برايتون الأسبوع الماضي إن ميتوما (26 عاماً) سيحتاج إلى الابتعاد عن المباريات بعد إصابته خلال المباراة ضد كريستال بالاس (1-1) الخميس الماضي في الدوري الإنكليزي.

مع ذلك، استدعى المدرب هاجيمي مورياسو لاعبه ضمن التشكيلة التي ضمّت 26 لاعباً للمشاركة في البطولة القاريّة.

قال مورياسو "نظراً لاصابته الحالية، لا أعرف ما إذا سيكون جاهزاً لخوض المباراة الأولى".

تابع "لكن قال لي الجهاز الطبي في المنتخب وجهاز ناديه، اني سأكون قادراً على الاستعانة به مطلع البطولة عندما يعود من الاصابة".

واختير واتارو إندو لاعب وسط ليفربول الإنكليزي وتاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال إلى جانب تاكيفوسا كوبو متوسّط ميدان ريال سوسييداد، فيما استُبعد دايتشي كامادا لاعب لاتسيو الإيطالي.

وتتطلّع اليابان إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة كرقمٍ قياسيّ، علماً أنها تتفوّق على السعودية وإيران في المركز الثاني بفارق لقبٍ واحد.

وفاز منتخب الـ"ساموراي" في آخر 9 مباريات، ابرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 في لقاءٍ وديّ في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، والذي أدّى إلى إقالة المدرب هانزي فليك وتعيين يوليان ناغلسمان، وتركيا 4-2 في كأس كيرين الودية، وآخرها الإثنين على تايلند 5-0، وهي ستلعب مع الأردن في مباراة ودية في التاسع من الشهر الجاري.

ويلعب المنتخب الياباني الذي وصل إلى نهائي كأس آسيا 2019 حيث خسر أمام قطر 1-3، مع إندونيسيا، العراق وفيتنام في المجموعة الرابعة.

وهنا القائمة:

لحراسة المرمى: دايا مايكاوا (فيسيل كوبي)، زيون سوزوكي (سانت ترويدن البلجيكي)، تايشي براندون نوزاوا (إف سي طوكيو).

للدفاع: شوغو تانيغوتشي (الريان القطري)، كو إيتاكورا (مونشنغلادباخ الألماني)، تسويوشي واتانابي (خنت البلجيكي)، يوتا ناكاياما (هادرسفيلد الإنكليزي)، كوكي ماتشيدا (أونيون سان جيلواز البلجيكي)، سييا مايكوما (سيريزو أوساكا)، تاكيهيرو تومياسو (أرسنال الإنكليزي)، هيروكي إيتو (شتوتغارت الألماني)، يوكيناري سوغاوارا (ألكمار الهولندي).

للوسط: واتارو إندو (ليفربول الإنكليزي)، جونيا إيتو (رينس الفرنسي)، تاكوما أسانو (بوخوم الألماني)، تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)، هيديماسا موريتا (سبورتنغ البرتغالي)، كاورو ميتوما (برايتون الإنكليزي)، ريو هاتاتي (سلتيك الاسكتلندي)، كيتو ناكامورا (رينس الفرنسي)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد الإسباني)، كايشو سانو (كاشيما أنتلرز).

للهجوم: دايزن مايدا (سلتيك الاسكتلندي)، ريتسو دوان (فرايبورغ الألماني)، أياسي أويدا (فينورد الهولندي)، ماو هوسويا (كاشيوا ريسول).