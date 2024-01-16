الدوحة: أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد كأس الخليج العربي، هايف المطيري، اليوم الثلاثاء، استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) في موعدها المحدد والمقرر في كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي.

وأضاف المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع المكتب التنفيذي الاول لاتحاد كأس الخليج العربي في العاصمة القطرية الدوحة ان "دولة الكويت على كامل الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي الخليجي الذي يجمع الاشقاء كافة" نافيا ما تم تداوله عن اعتذارها عن عدم الاستضافة.

وشدد في هذا المجال على أهمية تناول الاخبار من مصدرها الرسمي وتحري الدقة في نقل المعلومة مرحبا في الوقت ذاته بالأشقاء الخليجيين في دولة الكويت خلال بطولة (خليجي 26) المقبلة.

اجتماع المكتب التنفيذي

وحول اجتماع المكتب التنفيذي قال المطيري ان الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس (اتحاد كأس الخليج العربي) الشيخ حمد بن خليفة تمت خلاله مناقشة جدول الاعمال وتشكيل اللجان في الاتحاد اضافة الى تأكيد استضافة دولة الكويت لبطولة (خليجي 26) لكرة القدم واختيار البلد البديل لها وهو العراق وفق النظام الأساسي للاتحاد. وكان (الاتحاد الكويتي لكرة القدم) أكد في بيان أمس الاثنين جاهزيته لاستضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقررة إقامتها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.