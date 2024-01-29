أبيدجان: حسم مدرب المغرب وليد الركراكي مصير جناحه سفيان بوفال في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في ساحل العاج، مؤكداً الإثنين أن مشواره "انتهى" بسبب تعرضه لاصابة عضلية، فيما أبقى مشاركة حكيم زياش ونصير مزراوي رهن الظروف وخياراته.

وتحدّث الركراكي عن الاصابة التي لحقت ببوفال (30 عاماً)، لاعب الريان القطري، خلال المؤتمر الصحافي عشية المواجهة المنتظرة أمام جنوب إفريقيا في ثمن النهائي "تعرّض لاصابة عضلية في التمارين وهي مسألة معقدة بالنسبة له".

ونجح المغرب الذي حلّ رابعا في مونديال قطر في انجاز تاريخي للكرة العربية والإفريقية في بلوغ ثمن النهائي من صدارة المجموعة السادسة (7 نقاط) حيث يواجه جنوب إفريقيا الثلاثاء على ملعب "لوران بوكو" في سان بيدرو.

واستبعد الركراكي امكانية الزج بالجناح حكيم زياش في حال عدم مثوله للشفاء من اصابة في كاحله، وقال "في ما يخص حكيم زياش، تعرض بدوره لاصابة في القدم ضد زامبيا. لا نؤمن بمبدأ المجازفة. لا يمكن ان تضع لاعباً على أرض الميدان ثم تنتظر المجهول".

وتابع "ندرس جميع الأمور رفقة الطاقم الطبي. نريد ان نجهزه لمباراة الغد. القرار سيؤخذ في آخر دقيقة إن لم يكن في آخر ثانية قبل بداية المباراة".

ويعود الركراكي للجلوس على مقاعد البدلاء بعدما ألغى الاتحاد الإفريقي عقوبة إيقافه لأسباب انضباطية على خلفية الاحداث التي شهدتها نهاية المواجهة ضد الكونغو الديموقراطية والمشادة مع مدافعها وقائدها شانسيل مبيمبا.

وعن الظهير الأيمن نصير مزراوي والانتقادات التي طالته بسبب ادراجه في التشكيلة النهائية على الرغم من انه كان تعرض لاصابة قبل أكثر من شهر، قال "نحاول ان نكون منطقيين. هناك كثيرون انتقدوا استقدامه. اليوم هو قادر على اللعب. كانت خطتنا ان نتجاوز الدور الاول".