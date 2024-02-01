لوس انجليس : سجّل كيفن دورانت 33 نقطة وقاد فينيكس صنز إلى الفوز على مضيفه بروكلين نتس 136 120 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في المباراة الأولى على ملعبه السابق بعد انتقاله الصادم الموسم الماضي.

ولقي دورانت ترحيباً حاراً من الجماهير وعرض نتس مقطع فيديو لتكريمه قبل انطلاق المواجهة.

أضاف ابن الخامسة والثلاثين والمتوّج باللقب مرتين في 2017 و2018 مع غولدن ستايت ووريرز، ثماني تمريرات حاسمة، فيما تحوّل التشجيع إلى صافرات استهجان مع اقتراب نتس من الخسارة.

وبعد تقدّم صنز بثلاث نقاط بين الشوطين، حقق ربعاً ثالثاً قوياً سجّل خلاله المهاجم دورانت 11 نقطة، ليتفوّق الضيوف 42 26.

أضاف لاعب الارتكاز البوسني يوسف نوركيتش 28 نقطة و11 متابعة لصنز والهداف ديفن بوكر 22، فيما كان كام توماس الأفضل لدى الخاسر مع 25 نقطة.

علّق دورانت على عودته إلى بروكلين حيث اخفق في تحقيق قوّة ضاربة مع الثنائي كايري إرفيغ وجيمس هاردن "كان الأمر لطيفاً".

يبحث صنز راهناً عن تشكيل قوّة ضاربة بين دورانت، بوكر وبرادلي بيل بحثاً عن اللقب.