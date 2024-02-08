حائل: تصدر السائق يزيد الراجحي المرحلة الاستعراضية لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في فئة السيارات، فيما حل روكاس باتسوسكا في المركز الثاني، والسائق جواو فيريرا حل في المركز الثالث.

وفي فئة الدرّاجات النارية فوق (450cc)، تصدَّر الدرّاج فيليب هورليمان، وتصدر عبدالله أبوعيشة، فئة الدرّاجات النارية تحت (450cc )، فيما حل محمد البلوشي في المركز الثاني، وبيدرو بيانكي براتا في المركز الثالث في ذات الفئة.

أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز" تصدر الدرّاج هيثم التويجري، تلاه عبدالعزيز الشيبان وعبدالعزيز العطوي في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وستنطلق غداً منافسات المرحلة الأولى لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 من "قناء"، فيما ستنطلق المرحلة الثانية من "شوط" يوم السبت 10 شباط (فبراير).