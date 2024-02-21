مانشستر (المملكة المتحدة) : قال الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي إن مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند "أخرس أصوات" المنتقدين، بعد تسجيله هدف الفوز لمانشستر سيتي حامل اللقب على ضيفه برنتفورد 1 0، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 18 من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

وقلّص سيتي الفارق إلى نقطة مع ليفربول في صدارة الدوري، فيما يبتعد أيضاً بفارق نقطة عن أرسنال الثالث، في معركة ثلاثية ضارية على الصدارة، قبل 13 مرحلة من نهاية الموسم.

بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، عوّض المهاجم الفتّاك البالغ 23 عاماً اخفاقاته أمام المرمى في المباراة الأخيرة ضد تشلسي (1 1)، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدفين عن مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح (15).

قال غوارديولا عن هالاند الذي عاد أخيراً من اصابة أبعدته شهرين عن الملاعب وتأثر نفسياً لوفاة جدته "الهدافون الكبار يسجلون الكثير من الأهداف. لا تنتقدوا، سيخرسكم. عاجلاً أم آجلاً سيكون هناك".

تابع المدرب الفذ الذي قاد "سيتيزنس" الموسم الماضي إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه "غاب لشهرين، خسر جدته، ليس بالأمر السهل على الانسان".