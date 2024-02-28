إيلاف من الدوحة: كشفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم، عن قرارها بعد واقعة اقتحام الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، رئيس نادي الوكرة، ملعب مباراة فريقه أمام السد، وقررت معاقبته بالإيقاف لمدة 6 أشهر ومنعه من دخول الملاعب طوال هذه الفترة، مع تغريمة 100 ألف ريال قطري تستحق الدفع في غضون 10 أيام من صدور القرار.

ضربة جزاء سبب اقتحام الملعب

وكان الشيخ خليفة بن حسن قد اقتحم أرضية ملعب مباراة الوكرة أمام السد في الدوري القطري، الأحد الماضي، اعتراضاً على احتساب ركلة جزاء لفريق السد، وعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في نفس المباراة، وانتهت مواجهة السد والوكرة بالتعادل السلبي.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف رئيس نادي الوكرة 6 أشهر، ومنعه من دخول الملاعب بسبب دخوله أرضية الملعب، ليستمر الإيقاف حتى أغسطس 2024، كما تقرر تغريمه 100 ألف ريال قطري، بسبب تصريحاته، ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي في الملاعب القطرية.