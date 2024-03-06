سان سباستيان (إسبانيا) : أصرّ النجم وقائد باريس سان جرمان كيليان مبابي أنّ "لا مشكلة" لديه مع مدربه الاسباني لويس إنريكي، ذلك بعد ان سجّل ثنائية ليقود فريقه للفوز على ريال سوسييداد الاسباني 2 1 والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

حمل مبابي الثلاثاء شارة القائد وافتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة في سان سيباستيان، قبل ان يضيف الثاني في الشوط الثاني.

وحسم سان جرمان اللقاء 2 1 ليحجز مكانا له في الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2021 (4 1 في مجموع المباراتين).

وقال مبابي لمراسل كانال+ "الامور جيدة. ليس هناك من مشكلة معه، حتى لو كان الناس يظنون انّ هناك مشكلة. لديّ مشاكل كثيرة لكن المدرب ليس واحدًا منها".

وبدأ ابن الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 شباط/فبراير الماضي (2 0)، استُبدل بعد ساعة ضد رين (1 1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين الجمعة في موناكو حيث بدأ الموهوب مسيرته.

وجاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الاخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب بارك دي برانس.

وتابع مبابي "نحن سعداء جدا ببلوغ الدور ربع النهائي".

واضاف "ليس لدي اي رسالة بشكل خاص. أريد دائما ان العب في دوري الابطال. إنها مسابقة مهمة جدا. واحاول دائما التأدية جيدا. احيانا هذا ما يحصل وأحيانا لا، لكنني لن اكون ابدا لاعبا يختفي".

وفك سان جرمان عقدته في ثمن النهائي في النسختين الاخيرتين وبلغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة التي يلهث وراء لقبه الاول بها وتبقى افضل نتيجة له الوصافة عام 2020 عندما خسر امام بايرن ميونيخ الالماني.

وقال إنريكي "نحن راضون وسعداء. لعبنا بشكل جيد جدا وأوقفنا ريال من العودة الى المواجهة".

وعن مبابي، شرح المدرب الاسباني "ليس هناك من حاجة لإدارة مبابي. إنه يدير نفسه".