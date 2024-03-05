باريس : أصبح نادي ريال مدريد وعشاقه على يقين بأن نجمهم القادم كيليان مبابي يستطيع أن يكتب قصة مجد جديدة مع الملكي في السنوات المقبلة، وخاصة في دوري أبطال أوروبا، وهي بطولة الريال المفضلة، فقد توهج النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان في سان سيباستيان، وقاد البي إس جي للفوز 2-1 على ريال سوسييداد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، محققاً عدداً من الأرقام القياسية الجديدة.

كيليان الثاني بعد ميسي

أول أرقام مبابي في ليلة قيادته باريس سان جيرمان للفوز على سوسييداد، هو أنه رفع رصيده للهدف السادس في النسخة الحالية لدروي الأبطال، كما أن عدد إجمالي ما سجله من أهداف في البطولة القارية بلغ 45 هدفاً، ليصبح ثاني أصغر لاعب في التاريخ يسجل هذا العدد من الأهداف بعد ليونيل ميسي الذي فعلها حينما كان يبلغ 24 عاماً و 257 يوماً، في حين نجح مبابي في الوصول لهذا الرقم الثلاثاء، وهو يبلغ 25 عاماً و76 يوماً

ربع نهائي لأول مرة منذ 2021

مبابي فريقه باريس سان جرمان الى ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2021 عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 2 - 1 الثلاثاء على ملعب "أنويتا" في سان سيباستيان في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل مبابي هدفيه في الدقيقتين 15 و56، رافعا رصيده الى ستة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسييداد (89).

وكان مبابي الذي دخل مرحلة جليدية مع مدربه الاسباني لويس أنريكي، سجل الهدف الأول في الثنائية النظيفة التي حسم بها النادي الباريسي مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع.

مقاعد بدلاء منذ قرار الرحيل

وبدأ ابن الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 شباط (فبراير) الماضي (2 - 0)، وتم استبداله بعد ساعة ضد رين (1 - 1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين الجمعة في موناكو حيث بدأ الموهوب مسيرته.

وجاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الاخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب بارك دي برانس.

ودفع أنريكي بمبابي أساسيا ولعب المباراة بأكملها، واشرك البرازيلي بيرالدو ولوكاس هرنانديز مكان القائد البرازيلي الاخر ماركينيوس والبرتغالي دانيلو بيريرا المصابين، وكانا التغييرين الوحيدين مقارنة مع مباراة الذهاب.

نهاية العقدة الباريسية

وفك سان جرمان عقدته في ثمن النهائي في النسختين الاخيرتين وبلغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة التي يلهث وراء لقبه الاول بها وتبقى افضل نتيجة له الوصافة عام 2020 عندما خسر امام بايرن ميونيخ الالماني.

وأجرى مدرب ريال سوسييداد أيمانول ألغواسيل بدوره تغييرين على تشكيلة مباراة الذهاب فدفع بالقائد ميكل أويارسابال والسورينامي شيرالدو بيكر مكان البرتغالي أندريه سيلفا وأندر بارينيتشيا.