جدة: ينطلق الخميس سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا -1 لعام 2024، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم، التي تقام في المملكة للمرة الرابعة على التوالي على حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة 7 إلى 9 آذار (مارس) 2024م.

20 سائقاً و 10 فرق

ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا -1، 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، إذ تضم قائمة السائقين ماكس فيرستابين وسيرجيو بيريز من فريق ريد بُل، ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق مرسيدس، وكارلوس ساينز وشارل لوكلير، من فريق فيراري، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق كيك ساوبر، ويوكي تسونودا، ودانيال ريكياردو من فريق Visa Cash App RB، وكيفن ماغنوسن ونيكو هولكنبرغ من فريق هاس، وفرناندو ألونسو ولانس سترول من فريق أستون مارتن، وبيير غاسلي وإستيبان أوكون من فريق ألبين، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق ماكلارين، وألكسندر ألبون ولوجان سارجنت من فريق ويليامز.

وتنطلق التجارب الحرة الأولى والثانية الخميس لمدة ساعة واحدة لكل جولة، إذ ستنطلق الجولة الأولى عند الرابعة والنصف عصراً، فيما ستبدأ الثانية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، على أن تقام الجولة الثالثة الجمعة عند الرابعة والنصف عصراً، تليها الجولة التأهيلية في تمام الثامنة مساءَ، والتي تمتد لساعة واحدة؛ لتحديد شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي يوم السبت.

حلبة كورنيش جدة 12 كم

وتمتد حلبة كورنيش جدة على مسافة 12كم شمال وسط عروس البحر الأحمر، إذ استغرق بناؤها ما يقارب 8 أشهر، محققةً بذلك رقماً قياسياً عالمياً، إلى جانب كونها أسرع حلبة شوارع في قائمة الفورمولا -1، بمتوسط سرعة يصل إلى 252كم في الساعة، وصولاً إلى سرعة 322كم في الساعة، فيما يصل طول مسارِ الحلبة إلى 6,175كم، مما يجعلها تملكُ أطول مسارٍ لحلبة شوارع، بعد حلبة سباق فرانكورشان في بلجيكا.

وتتميز الحلبة بوجود 27 منعطفاً، 16 منها للجهة اليسرى، و11 منعطفاً للجهة اليمنى، إضافةً إلى تخصيص 3 مناطق مخصصة لنظام التخفيض من السحب (DRS).

فيرستابين بطل "البحرين"

يُذكر أن الجولة الأولى من بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2024، انطلقت في مملكة البحرين، ونال فيها الهولندي ماكس فيرستابين سائق ريد بُل المركز الأول، كما حل زميله المكسيكي سيرجيو بيريز ثانياً، ومن خلفهما كارلوس ساينز سائق فريق فيراري ثالثاً، على أن تكون الجولة الثالثة تحت اسم "جائزة أستراليا الكبرى"، في الفترة ما بين 22 و24 آذار (مارس).